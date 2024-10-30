Уфимцам не нужны новогодние корпоративы

Узнали аналитики у опрошенных и то, на какую сумму они бы променяли веселье с коллегами. Почти четверть горожан готовы получить за такую жертву ₽10 000. Около 18% оценили корпоратив в сумму от ₽10 000 до 30 000. В то же время каждый шестой уфимец согласен отказаться от корпоратива только за премию в ₽50 000 — ₽100 000. Запросы других респондентов превышают ₽100 000 и даже ₽200 000.