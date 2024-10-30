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Posted 30 октября, 17:24

Published 30 октября, 17:24

Modified 30 октября, 17:55

Updated 30 октября, 17:55

Уфимцам не нужны новогодние корпоративы

Уфимцам не нужны новогодние корпоративы

30 октября 2024, 17:24
Фото: mkset.ru.
Праздники для рабочих коллективов искренне любят менее 30% жителей Уфы — к таким выводам пришли аналитики SuperJob после опроса, результаты которого стали известны Mkset в среду, 30 октября.

Среди работающих уфимцев около 71% респондентов готовы были бы променять новогодний корпоратив на премию — такой подарок от руководства им бы понравился куда больше, чем праздничная вечеринка.

Такая практичность в большей степени свойственна уфимцам старше 34 лет. Если до этого возраста корпоратив вместо премии выбрали бы 26% респондентов, среди работников более высокой возрастной категории — менее 15%,

Узнали аналитики у опрошенных и то, на какую сумму они бы променяли веселье с коллегами. Почти четверть горожан готовы получить за такую жертву ₽10 000. Около 18% оценили корпоратив в сумму от ₽10 000 до 30 000. В то же время каждый шестой уфимец согласен отказаться от корпоратива только за премию в ₽50 000 — ₽100 000. Запросы других респондентов превышают ₽100 000 и даже ₽200 000.

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