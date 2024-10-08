Хабиров раздал премии по ₽690000

Posted 8 октября, 17:38
Published 8 октября, 17:38
Modified 8 октября, 17:50
Updated 8 октября, 17:50
В 2024 году внимание к учительской профессии стало особенно заметным. Радий Хабиров отметил, что правительство Республики активно работает над повышением престижа педагогической деятельности. Одним из ярких шагов стало внедрение программы грантовой поддержки для молодых учителей детских садов. Как стало известно, 50 счастливчиков уже получили по 575 000 рублей, а в 2025 году планируется увеличить количество грантов до 75.
Кроме того, значительное внимание уделяется и подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде. Выплаты для победителей и их наставников возросли в три раза — до 300 000 рублей для победителей и 150 тысяч рублей для призёров. Также уделяется внимание учителям, подготовившим выпускников с высокими результатами на ЕГЭ. В 2024 году 118 педагогов получили премии за своих стобалльников, а рекордное количество стобалльных работ достигло 155.
Так, 8 октября, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды Республики лучшим педагогам региона и сертификаты на грантовую поддержку победителям конкурса молодых учителей, работающих в сельской местности.
Напомним, что в июле 2019 года Радий Хабиров учредил 100 ежегодных грантов по 600 тысяч рублей для поддержки молодых и перспективных сельских педагогов. В 2024 году размер грантов увеличился до 690 000 рублей, и теперь их получат 150 человек.