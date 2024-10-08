Хабиров раздал премии по ₽690000

Кроме того, значительное внимание уделяется и подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде. Выплаты для победителей и их наставников возросли в три раза — до 300 000 рублей для победителей и 150 тысяч рублей для призёров. Также уделяется внимание учителям, подготовившим выпускников с высокими результатами на ЕГЭ. В 2024 году 118 педагогов получили премии за своих стобалльников, а рекордное количество стобалльных работ достигло 155.