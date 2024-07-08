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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 18:56

В Башкирии падают доходы предприятий

В Башкирии падают доходы предприятий

8 июля 2024, 17:38
Фото: 1MI
Сальдо бизнеса показывает снижение прибыли в сравнении с 2023 годом почти на 10%, сообщает Башкортостат.

Согласно отчету, за первые четыре месяца 2024 года, сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 134,7 млрд рублей, что составляет 91,7% от показателей за аналогичный период 2023 года. Из них 71,3% организаций получили прибыль на сумму 147,1 млрд рублей, в то время как у 28,7% организаций были убытки на общую сумму 12,4 млрд рублей.

Наибольшая сумма сальдированной прибыли была получена организациями, занимающимися обрабатывающими производствами, торговлей оптовой и розничной, обеспечением энергией и газом и добычей полезных ископаемых.

Суммарная задолженность организаций к концу апреля 2024 года составила 1669,5 млрд рублей. Из нее просрочено 57,2 млрд рублей или 3,4%. Кредиторская задолженность составляет 1100,1 млрд рублей, из которой просрочено 49,0 млрд рублей или 4,5%. Дебиторская задолженность организаций достигла 1440,0 млрд рублей, из нее просрочено 76,9 млрд рублей или 5,3%.

Эксперты отмечают, что рост просроченной задолженности может свидетельствовать о проблемах с платежеспособностью организаций, а это может негативно повлиять на экономику региона в будущем.

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