В Башкирии падают доходы предприятий

Согласно отчету, за первые четыре месяца 2024 года, сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 134,7 млрд рублей, что составляет 91,7% от показателей за аналогичный период 2023 года. Из них 71,3% организаций получили прибыль на сумму 147,1 млрд рублей, в то время как у 28,7% организаций были убытки на общую сумму 12,4 млрд рублей.