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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Госпредприятия Башкирии пустили с молотка

Госпредприятия Башкирии пустили с молотка

2 июля 2024, 05:12
Фото: 1MI
Два региональных предприятия будут приватизированы после торгов, сообщает Минзеимущество Республики Башкортостан.

Речь идёт о фирме «Башплемсервис» и Машинно-технологической станции «Зауралье». Ранее Mkset сообщал, что всего за три года в регионе власти намерены передать в частную собственность 11 предприятий.

Начальная цена на «Башплемсервис» составила ₽3,7 млн. По данным из открытых источников, с 2013 гендиректором компании является Илгиз Байбулатов. Указано, что к видам деятельности фирмы относится предоставления услуг в сферах сельского хозяйства.

В Башкирии за три года намерены продать 11 госпредприятий
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МТС «Зауралье» готовы продать почти за ₽350 млн. Шаг аукциона — ₽17,5 млн. Предприятие зарегистрировано летом 2013 года, с 2018 года предприятием руководит Рустам Сунгуров. Фирма также занимается сельским хозяйством.

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