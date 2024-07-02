Госпредприятия Башкирии пустили с молотка

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Речь идёт о фирме «Башплемсервис» и Машинно-технологической станции «Зауралье». Ранее Mkset сообщал, что всего за три года в регионе власти намерены передать в частную собственность 11 предприятий.
Начальная цена на «Башплемсервис» составила ₽3,7 млн. По данным из открытых источников, с 2013 гендиректором компании является Илгиз Байбулатов. Указано, что к видам деятельности фирмы относится предоставления услуг в сферах сельского хозяйства.
МТС «Зауралье» готовы продать почти за ₽350 млн. Шаг аукциона — ₽17,5 млн. Предприятие зарегистрировано летом 2013 года, с 2018 года предприятием руководит Рустам Сунгуров. Фирма также занимается сельским хозяйством.