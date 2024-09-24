Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза

Posted 24 сентября, 14:09
Published 24 сентября, 14:09
Modified 24 сентября, 14:11
Updated 24 сентября, 14:11
По словам Ильдара Загидуллина, руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике (Башкортостанстата), уровень безработицы снизился с 4,4% в 2019 году до рекордных 1,5% в первом полугодии 2024 года.
Так же увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Республики. В 2023 году она составила 56 974 рубля, что на 50% больше, чем в 2019 году. А по итогам первого полугодия 2024 года этот показатель достиг уже 63 822,3 рубля — на 18,7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
— Такой рост зарплат способствует увеличению покупательной способности населения, — считают эксперты.
Действительно, оборот розничной торговли также не отстает: он вырос с 931,5 млрд рублей в 2019 году до 1,278 трлн рублей в 2023 году.
Интересно также, что с 2019 по 2024 год в регионе построено более 14 млн квадратных метров жилья. В 2023 году был установлен исторический максимум — введено в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров жилья, что на 39,8% больше уровня 2019 года. Промышленность также демонстрирует уверенный рост: в 2023 году объем производства увеличился на восемь процентов по сравнению с 2023 годом.