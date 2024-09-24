Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза

Интересно также, что с 2019 по 2024 год в регионе построено более 14 млн квадратных метров жилья. В 2023 году был установлен исторический максимум — введено в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров жилья, что на 39,8% больше уровня 2019 года. Промышленность также демонстрирует уверенный рост: в 2023 году объем производства увеличился на восемь процентов по сравнению с 2023 годом.