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Posted 8 октября, 18:57

Published 8 октября, 18:57

Modified 9 октября, 07:11

Updated 9 октября, 07:11

Бизнесу раздали землю в Башкирии

Бизнесу раздали землю в Башкирии

8 октября 2024, 18:57
Фото: 1MI
Четырём предприятиям Башкортостана без торгов выдали земли в разных муниципалитетах региона — об этом свидетельствуют документы за подписью главы РБ Радия Хабирова.

Так, участок площадью 0,5 га выдадут под придорожный комплекс «Северный» в Уктеево Иглинского района Башкортостана. Кадастровая стоимость этой земли составляет ₽3,5 млн. Предприятием владеет и руководит Василий Кислухин, уставный капитал компании — ₽10 тысяч. Основным видом деятельности указан ремонт и обслуживание автотранспорта.

Под Уфой, в селе Авдон, 3 га земли получит ООО «Альтима строй». Участок предприятие будет использовать для создания производства стройматериалов. По данным СПАРК «Интерфакс», учредителями компании являются предприниматели Ильшат Файзуллин, Игорь Иванов и Олег Рылков, последний также указан директором фирмы. Предприятие преимущественно занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Без каких-либо аукционов Хабиров также выдал 0,8 га в уфимской Михайловке обществу с ограниченной ответственностью «Уралец». Сам участок оценивается в ₽7,7 млн. Он будет использоваться для строительства придорожного сервиса. Управляет и владеет компанией предприниматель Назир Низамов.

Ещё один участок — его площадь составляет 1,1 га — власти Башкирии отдали в Дорогино, селе в Уфимском районе Республики. Землю получит ООО «Калтымановский» для постройки стационарного торгового объекта.

Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимская администрация разрешила начать проектировать в городе новый деловой квартал.

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