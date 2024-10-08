Бизнесу раздали землю в Башкирии

Без каких-либо аукционов Хабиров также выдал 0,8 га в уфимской Михайловке обществу с ограниченной ответственностью «Уралец». Сам участок оценивается в ₽7,7 млн. Он будет использоваться для строительства придорожного сервиса. Управляет и владеет компанией предприниматель Назир Низамов.