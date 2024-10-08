Бизнесу раздали землю в Башкирии

Posted 8 октября, 18:57
Published 8 октября, 18:57
Modified 9 октября, 07:11
Updated 9 октября, 07:11
Так, участок площадью 0,5 га выдадут под придорожный комплекс «Северный» в Уктеево Иглинского района Башкортостана. Кадастровая стоимость этой земли составляет ₽3,5 млн. Предприятием владеет и руководит Василий Кислухин, уставный капитал компании — ₽10 тысяч. Основным видом деятельности указан ремонт и обслуживание автотранспорта.
Под Уфой, в селе Авдон, 3 га земли получит ООО «Альтима строй». Участок предприятие будет использовать для создания производства стройматериалов. По данным СПАРК «Интерфакс», учредителями компании являются предприниматели Ильшат Файзуллин, Игорь Иванов и Олег Рылков, последний также указан директором фирмы. Предприятие преимущественно занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Без каких-либо аукционов Хабиров также выдал 0,8 га в уфимской Михайловке обществу с ограниченной ответственностью «Уралец». Сам участок оценивается в ₽7,7 млн. Он будет использоваться для строительства придорожного сервиса. Управляет и владеет компанией предприниматель Назир Низамов.
Ещё один участок — его площадь составляет 1,1 га — власти Башкирии отдали в Дорогино, селе в Уфимском районе Республики. Землю получит ООО «Калтымановский» для постройки стационарного торгового объекта.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимская администрация разрешила начать проектировать в городе новый деловой квартал.