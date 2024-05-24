Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Во время проведения Последнего звонка водителям закроют движение у парка «Ватан» и «Конгресс-холла» до 16:00. Кроме того, ограничения касаются улиц Заки Валиди, Мажита Гафури и Перовского.
Будет перекрыта крайняя полоса улицы Новомостовой. Речь идет об участке вдоль Сада им. Аксакова: от улицы Пушкина до Заки Валиди. Ограничения действуют 24 мая с 08:00 до 18:00. В это время будет проводиться акция в рамках «Дней здоровья».
Продолжают действовать ограничения в связи с проведением «Китап-байрама». До 27 мая закрыт участок улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина), а также улица Советская (от Заки Валиди до Пушкина).
На днях из-за перекрытий дорог центр Уфы встал в серьезных пробках. Тогда сложившуюся ситуацию горожане прозвали «Затор-байрамом». В соцсетях уфимцы продолжают высказывать недовольство.
— Давайте вообще весь центр закроем, а то уфимцы все еще умудряются как-то пролезть домой. Пусть ночуют прямо на «Китап-байраме», — пишет горожанка Наталья.
— Конечно, делов-то. Советскую площадь перекрыли — и Заки Валиди перекройте. А-то больно свободно этот народ по центру ездит в час пик и в пятницу, — иронизирует Ксения.
Напомним, как сообщал Mkset, в связи с проведением «Последних звонков» в регионе действует «сухой закон». В течение всего дня в республике запрещена торговля алкоголем.