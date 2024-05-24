Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках

Будет перекрыта крайняя полоса улицы Новомостовой. Речь идет об участке вдоль Сада им. Аксакова: от улицы Пушкина до Заки Валиди. Ограничения действуют 24 мая с 08:00 до 18:00. В это время будет проводиться акция в рамках «Дней здоровья».