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Последний Звонок в Уфе прозвучит 24 мая

Последний Звонок в Уфе прозвучит 24 мая

14 мая 2024, 07:45
Фото: 1MI
Власти города также определили даты выпускных вечеров в столице Башкирии.

Датой Последнего Звонка в Уфе в 2024 году станет пятница, 24 мая, сообщает городская администрация. Также в мэрии Уфы определили даты выпускных вечеров в школах. Для выпускников 9-х классов выпускные вечера проведут в пятницу, 28 июня. Вручение аттестатов о получении полного среднего образования запланировано на субботу, 29 июня.

Таким образом, планы властей на праздники для школьников, озвученные прошлой осенью, не поменялись. Эти же даты были названы в региональном Министерстве образования.

Напомним, в 2023 году торжественные выпускные линейки в Республике Башкортостан провели более 1300 школ — для 47 000 девятиклассников и 14 500 одиннадцатиклассников. Эти данные тогда озвучил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Заметим, что в дни проведения в Башкирии Последних Звонков и школьных выпускных вечером в регионе запрещена розничная продажа спиртных напитков.

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