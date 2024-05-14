Последний Звонок в Уфе прозвучит 24 мая

Датой Последнего Звонка в Уфе в 2024 году станет пятница, 24 мая, сообщает городская администрация. Также в мэрии Уфы определили даты выпускных вечеров в школах. Для выпускников 9-х классов выпускные вечера проведут в пятницу, 28 июня. Вручение аттестатов о получении полного среднего образования запланировано на субботу, 29 июня.