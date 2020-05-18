В Башкирии рассказали, как пройдут последние звонки

Posted 18 мая 2020, 08:53
Published 18 мая 2020, 08:53
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
На оперативном совещании Айбулат Хажин рассказал о дистанционном обучении в республике, а также о том, как будут проходить последние звонки и ЕГЭ с ОГЭ.
По его словам, сейчас онлайн занимаются 86,3% детей, остальные для учебы используют электронные и бумажные кейсы. Хажин сообщил, что учеба у начальных классов заканчивается на этой неделе, на следующей остается еще четыре учебных дня. Последние звонки пройдут 29 мая в дистаyционной форме.
Глава ведомства также отметил, что для подготовки к ЕГЭ проводят онлайн-консультации с 11-классниками. ОГЭ для девятиклассников в этом году отменили,
В своем докладе он коснулся также и работы детских садов. По его словам, сейчас работают 1294 дежурные группы с 13137 детьми.