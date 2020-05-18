mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2020, 08:53

Published 18 мая 2020, 08:53

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии рассказали, как пройдут последние звонки

В Башкирии рассказали, как пройдут последние звонки

18 мая 2020, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о ситуации с учебой в республике.

На оперативном совещании Айбулат Хажин рассказал о дистанционном обучении в республике, а также о том, как будут проходить последние звонки и ЕГЭ с ОГЭ.

По его словам, сейчас онлайн занимаются 86,3% детей, остальные для учебы используют электронные и бумажные кейсы. Хажин сообщил, что учеба у начальных классов заканчивается на этой неделе, на следующей остается еще четыре учебных дня. Последние звонки пройдут 29 мая в дистаyционной форме.

Глава ведомства также отметил, что для подготовки к ЕГЭ проводят онлайн-консультации с 11-классниками. ОГЭ для девятиклассников в этом году отменили,

В своем докладе он коснулся также и работы детских садов. По его словам, сейчас работают 1294 дежурные группы с 13137 детьми.

Материалы по теме
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республикеВ Башкирии закрыли на карантин больницу из-за подозрения на коронавирусВ Башкирии за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155
#Общество#Новости#Последний звонок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика