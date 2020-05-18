В Башкирии рассказали, как пройдут последние звонки

По его словам, сейчас онлайн занимаются 86,3% детей, остальные для учебы используют электронные и бумажные кейсы. Хажин сообщил, что учеба у начальных классов заканчивается на этой неделе, на следующей остается еще четыре учебных дня. Последние звонки пройдут 29 мая в дистаyционной форме.