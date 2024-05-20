«Сухой закон»: глава Башкирии высказался о запрете на продажу алкоголя

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Радий Хабиров прокомментировал введение ограничений на продажу алкоголя в Башкирии. Действие данных ограничений распространяется на день проведения Последнего звонка в школах.
Глава республики заявил, что считает данное решение правильным.
— Я думаю, это правильное решение. Кому-то нравится, кому-то нет, но мы правильно все делаем, — заявил Хабиров.
Кроме того, продажа алкоголя в Башкирии запрещается в отдельных муниципалитетах в дни празднования Сабантуев. Так, в Абзелиловском и Гафурийском районах народные гуляния пройдут уже в эту субботу, 25 мая.
Руководитель региона подчеркнул, что на территории муниципалитетов в дни празднования должен действовать «сухой закон». По его мнению, на сабантуях алкоголя быть не должно.