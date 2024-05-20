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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Радий Хабиров прокомментировал запрет на продажу спиртного в праздники

«Сухой закон»: глава Башкирии высказался о запрете на продажу алкоголя

20 мая 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

Радий Хабиров прокомментировал запрет на продажу спиртного в праздники

О недопустимости реализации алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий Хабиров высказался в рамках оперативного совещания в правительстве.

Радий Хабиров прокомментировал введение ограничений на продажу алкоголя в Башкирии. Действие данных ограничений распространяется на день проведения Последнего звонка в школах.

Глава республики заявил, что считает данное решение правильным.

— Я думаю, это правильное решение. Кому-то нравится, кому-то нет, но мы правильно все делаем, — заявил Хабиров.

Кроме того, продажа алкоголя в Башкирии запрещается в отдельных муниципалитетах в дни празднования Сабантуев. Так, в Абзелиловском и Гафурийском районах народные гуляния пройдут уже в эту субботу, 25 мая.

В Башкирии утвержден график Сабантуев
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Руководитель региона подчеркнул, что на территории муниципалитетов в дни празднования должен действовать «сухой закон». По его мнению, на сабантуях алкоголя быть не должно.

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