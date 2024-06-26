Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда

Posted Сегодня, 05:02
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Отмечать свой праздник уфимские выпускники будут после сдачи последних экзаменов — 28 и 29 июня. Первый день соответственно выделен для девятиклассников, следующий — для заканчивающих одиннадцатый класс.
В Уфе выпускные пройдут в традиционном формате, некоторым регионам повезло чуть меньше — там по соображениям безопасности мероприятия решили провести в онлайн-формате или и вовсе отменить. Между тем в Минобразования Башкирии всё же отмечают, что при проведении праздника власти будут тщательно следить за соблюдением всех правил.
К прощанию со школой ученики готовились несколько месяцев, тщательно репетируя мероприятия. Во всех образовательных учреждениях состоятся торжественные вручения аттестатов и медалей. Девятые классы в этом году заканчивают более 50 тысяч уфимцев, а одиннадцатые — около 15 тысяч.
Отметим, что в этом году выпуской одиннадцатиклассников совпал с Днём молодёжи.
«Парад выпускников» и следующая за ним «Молодёжная дискотека» будут проходить 29 июня с 17:00 до 21:30 в парке культуры и отдыха «Дёмский». 6+
Концерт «Территория молодости» с 16:00 до 19:00 пройдет в парке имени Ивана Якутова. Кроме выступлений танцоров и инструменталистов, запланированы различные игровые программы. 6+
Фестиваль «Уфимская крепость» состоится в деревне Локотки Кировского района Уфы. Участникам покажут мастер-классы, проведут выставку техники и предприятий муниципалитета, а также проведут концерт. На площадке также можно будет почувствовать в различных спортивных активностях. Начало — в 11:00. Закрытие мероприятия состоится в 15:00. 6+
Другой крупной площадкой празднования станет ТРЦ «Мега». Там мероприятия начнутся в 10:00. В программе: концерт исполнителей «Моя Мишель», Лауд, Thomaz Mraz, О! Нет, Сюзанна и других местных артистов, танцевальный баттл, шоу байкеров, лектории и другие активности. Кроме того, будет действовать спортивная зона, гастро-городок и зона хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вход — бесплатный. 6+
Помимо этого, мероприятия ко Дню молодёжи пройдут во всех подростковых клубах и молодёжных центрах города.
Власти Уфы пообещали в день выпускных у 11 классов усилить работу общественного транспорта, нагрузка на городские маршрутки ожидается весомая.
Напомним, что 29 июня в магазинах столицы запретят продавать алкоголь. За нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы. Между тем горячительные напитки по-прежнему будут наливать в заведениях общепита, ограничения касаются лишь сфер розничной торговли.
Ранее Mkset подсчитывал, во сколько родителям и школьникам обошлась подготовка к выпускному.