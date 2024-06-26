Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда

В Уфе выпускные пройдут в традиционном формате, некоторым регионам повезло чуть меньше — там по соображениям безопасности мероприятия решили провести в онлайн-формате или и вовсе отменить. Между тем в Минобразования Башкирии всё же отмечают, что при проведении праздника власти будут тщательно следить за соблюдением всех правил.