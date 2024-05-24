Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Глава Башкирии закружил со школьницей. Выпускники в Уфе празднуют последний звонок. Одной из главных традиций праздничного дня для школьников остается вальс.
Мероприятие посетил главу республики. Радий Хабиров станцевал с выпускницей в праздничной форме: поверх черного платья у неё надет фартук с красной лентой, а волосы украшает черный бант.
Предположительно, выпускники на видео танцуют под музыку Дзё Хисаиси, прозвучавшую в культовом мультфильме Хайяо Миядзаки «Ходячий замок». «Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram
Видео: «Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram
Отметим, что в центре города из-за Последнего звонка временно ограничили проезд по ряду улиц. Подробнее об ограничениях Mkset рассказывал здесь. Кроме того, сегодня в республике был введен запрет на продажу спиртных напитков.