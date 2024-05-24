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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Глава Башкирии закружил со школьницей

24 мая 2024, 12:58
Видео, на котором глава республики станцевал вальс с выпускницей, распространилось сегодня в соцсетях.

Глава Башкирии закружил со школьницей. Выпускники в Уфе празднуют последний звонок. Одной из главных традиций праздничного дня для школьников остается вальс.

Мероприятие посетил главу республики. Радий Хабиров станцевал с выпускницей в праздничной форме: поверх черного платья у неё надет фартук с красной лентой, а волосы украшает черный бант.

Предположительно, выпускники на видео танцуют под музыку Дзё Хисаиси, прозвучавшую в культовом мультфильме Хайяо Миядзаки «Ходячий замок». «Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram

Видео: «Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram

Отметим, что в центре города из-за Последнего звонка временно ограничили проезд по ряду улиц. Подробнее об ограничениях Mkset рассказывал здесь. Кроме того, сегодня в республике был введен запрет на продажу спиртных напитков.

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