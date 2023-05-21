В Уфе 22 мая пройдет «Последний школьный звонок»: что известно о мероприятии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Уже завтра, 22 мая, в Уфе состоится «Последний школьный звонок» для выпускников 11-х классов. Торжественные мероприятия пройдут в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». В связи с этим в центре города будет ограничено движение по нескольким улицам.
Так, с 12:00 до 17:00 будут перекрыты участки улиц Заки Валиди — от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури; улица Мажита Гафури также будет перекрыты на участке от ул. Пятигорской до ул. Пушкина. Помимо этого в указанный период изменится схема движения общественного транспорта.
В день празднования «Последнего звонка» традиционно вводится запрет на продажу алкоголя. Данный запрет касается реализации спиртного в магазинах розничной торговли, в заведениях общепита приобрести алкоголь можно будет беспрепятственно.