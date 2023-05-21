В Уфе 22 мая пройдет «Последний школьный звонок»: что известно о мероприятии

Так, с 12:00 до 17:00 будут перекрыты участки улиц Заки Валиди — от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури; улица Мажита Гафури также будет перекрыты на участке от ул. Пятигорской до ул. Пушкина. Помимо этого в указанный период изменится схема движения общественного транспорта.