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В Уфе 22 мая пройдет «Последний школьный звонок»: что известно о мероприятии

21 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI

Стало известно, как пройдет «Последний школьный звонок» 22 мая в Уфе

Праздничные мероприятия пройдут в центре города, где в связи с ними перекроют несколько улиц

Уже завтра, 22 мая, в Уфе состоится «Последний школьный звонок» для выпускников 11-х классов. Торжественные мероприятия пройдут в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». В связи с этим в центре города будет ограничено движение по нескольким улицам.

Так, с 12:00 до 17:00 будут перекрыты участки улиц Заки Валиди — от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури; улица Мажита Гафури также будет перекрыты на участке от ул. Пятигорской до ул. Пушкина. Помимо этого в указанный период изменится схема движения общественного транспорта.

Фото: Администрация г. Уфы

В день празднования «Последнего звонка» традиционно вводится запрет на продажу алкоголя. Данный запрет касается реализации спиртного в магазинах розничной торговли, в заведениях общепита приобрести алкоголь можно будет беспрепятственно.

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