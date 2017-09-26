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В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 55-летняя женщина

26 сентября 2017, 15:43
Женщина уехала на машине, однако позже автомобиль нашли, а водителя нет.

Жительница башкирского города Туймазы пропала 1 июля 2013 года. 55-летняя Любовь Ахмедуллина уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Машину позже нашли, однако женщины там не оказалось.

Как сообщает лидер группы поиска пропавших Павел Нестеров, родные до сих пор не теряют надежду найти Любовь Павловну.

Приметы на момент исчезновения: Светлые короткие волосы, светлые глаза, рост 157-170см.

Была одета на момент исчезновения в бриджи и светлую футболку.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефонам: 02, 89177949484, 89328536462, 89279698919.

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