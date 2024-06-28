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17-летняя девушка пропала в Уфе

17-летняя девушка пропала в Уфе

28 июня 2024, 07:06
Фото: 1MI
Диана Каримова исчезла из дома в этот четверг, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
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Дети

В Уфе бесследно исчезла 17-летнюю Диану Каримову. По данным волонтеров регионального поискового движения «Лиза Алерт», девушка ушла из дома еще в четверг, 27 июня, и до сих пор не даёт о себе знать. Поисками пропавшей жительницы Уфы занимаются ее родственники, полиция и волонтеры движения.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан/VK.com

Участники поискового сообщества распространили ориентировку на пропавшую жительницу Уфы. Всех, кто имеет сведения о местонахождении 17-летней Дианы, просят сообщить информацию по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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