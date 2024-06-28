17-летняя девушка пропала в Уфе

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Уфе бесследно исчезла 17-летнюю Диану Каримову. По данным волонтеров регионального поискового движения «Лиза Алерт», девушка ушла из дома еще в четверг, 27 июня, и до сих пор не даёт о себе знать. Поисками пропавшей жительницы Уфы занимаются ее родственники, полиция и волонтеры движения.
Участники поискового сообщества распространили ориентировку на пропавшую жительницу Уфы. Всех, кто имеет сведения о местонахождении 17-летней Дианы, просят сообщить информацию по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.