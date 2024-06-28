17-летняя девушка пропала в Уфе

В Уфе бесследно исчезла 17-летнюю Диану Каримову. По данным волонтеров регионального поискового движения «Лиза Алерт», девушка ушла из дома еще в четверг, 27 июня, и до сих пор не даёт о себе знать. Поисками пропавшей жительницы Уфы занимаются ее родственники, полиция и волонтеры движения.