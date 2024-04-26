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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Поиск пропавших подростков продолжается

Подробности поиска пропавших подростков рассказал Глава госкомитета Башкирии по ЧС

26 апреля 2024, 15:17
Фото: УГЗ Уфы

Поиск пропавших подростков продолжается

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Кирилл Первов рассказал о работе по поиску подростков.

Поиски пропавших 30 марта 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова не останавливаются.

За это время были задействованы более сотни единиц техники и 2400 человек, спасательные плав средства и вертолет.

Добровольцы поисковой организации «ЛизаАлерт» в РБ и сотрудники МЧС Башкортостана за две недели осмотрели свыше 200 километров береговой линии, расчищают и проверяют завалы топляков. Поисковые работы продолжаются.

Пропавших в Уфе подростков искали среди мусора
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#Общество#Уфа#Ребенок#Пропавший#Поисковый отряд#Река Белая
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