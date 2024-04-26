Подробности поиска пропавших подростков рассказал Глава госкомитета Башкирии по ЧС

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Поиски пропавших 30 марта 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова не останавливаются.
За это время были задействованы более сотни единиц техники и 2400 человек, спасательные плав средства и вертолет.
Добровольцы поисковой организации «ЛизаАлерт» в РБ и сотрудники МЧС Башкортостана за две недели осмотрели свыше 200 километров береговой линии, расчищают и проверяют завалы топляков. Поисковые работы продолжаются.