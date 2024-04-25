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В Башкирии за сутки пропало пять человек

В Башкирии за сутки пропало пять человек

25 апреля 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Среди пропавших целая семья, заблудившаяся в лесах Аургазинского района, сообщает Госкомитет по ЧС.

В Башкирии с приходом теплой весенней погоды участились случаи пропажи грибников. Всего за один день в лесах заблудилось несколько человек — некоторые из них не смогли обойтись без помощи спасателей.

Так, в Краснокамском районе около д. Большая Амзя мужчина пошел в лес за грибами и заблудился. К счастью, мужчина сам смог дорогу домой.

Три человека ушли за грибами в лес возле с. Дмитриевка Уфимского района, но обратно вернулись только двое. Заблудившаяся женщина позже выбралась из леса самостоятельно.

В лесу Аургазинского района около с. Семенкино потерялась целая семья, отправившаяся за грибами. К счастью, к вечеру семья была уже дома.

А вот мужчину, отправившегося собирать грибы в Янаульском районе возле д. Байсарово спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям ищут уже второй день.

— Не забывайте, когда вы идете в лес, приготовиться к этому походу. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон, чтобы он был заряжен. Сообщите близким, родственникам, знакомым, что вы пошли в лес туда-то, собираетесь вернуться во-столько-то. И если вдруг вы заблудились, и у вас пропала связь, чтобы они могли сообщить, где примерно вас искать. Соблюдайте требования безопасности. Сохраняйте свою жизнь и здоровье, — напоминают в ведомстве.
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Поиски#Поисковики#Поисковый отряд#Грибы#Сбор грибов#Грибной сезон#Госкомитет по ЧС
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