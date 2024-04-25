В Башкирии за сутки пропало пять человек

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В Башкирии с приходом теплой весенней погоды участились случаи пропажи грибников. Всего за один день в лесах заблудилось несколько человек — некоторые из них не смогли обойтись без помощи спасателей.
Так, в Краснокамском районе около д. Большая Амзя мужчина пошел в лес за грибами и заблудился. К счастью, мужчина сам смог дорогу домой.
Три человека ушли за грибами в лес возле с. Дмитриевка Уфимского района, но обратно вернулись только двое. Заблудившаяся женщина позже выбралась из леса самостоятельно.
В лесу Аургазинского района около с. Семенкино потерялась целая семья, отправившаяся за грибами. К счастью, к вечеру семья была уже дома.
А вот мужчину, отправившегося собирать грибы в Янаульском районе возле д. Байсарово спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям ищут уже второй день.
— Не забывайте, когда вы идете в лес, приготовиться к этому походу. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон, чтобы он был заряжен. Сообщите близким, родственникам, знакомым, что вы пошли в лес туда-то, собираетесь вернуться во-столько-то. И если вдруг вы заблудились, и у вас пропала связь, чтобы они могли сообщить, где примерно вас искать. Соблюдайте требования безопасности. Сохраняйте свою жизнь и здоровье, — напоминают в ведомстве.