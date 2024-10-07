mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Почва

Выбрать дату
Октябрь
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября, 14:08
Сентябрь
Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени
24 сентября, 10:00
Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод
23 сентября, 17:00
Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид и медь
18 сентября, 10:00
Август
Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов
29 августа, 13:00
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
Июль
Башкирию испортили на ₽133 млн
Известно, кто ответит за многомиллионный ущерб башкирской почве, сообщает региональная прокуратура.
30 июля, 07:22
Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн
25 июля, 11:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика