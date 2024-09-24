Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени

Каждый огородник знает, что почва — это не только среда, на которой растут наши любимые культуры, дарящие нам плоды каждый сезон. В ней также таятся возбудители болезней, стремящиеся погубить всё, что мы выращиваем с большим трудом. Но как быть, когда и полезные микроорганизмы, и патогены находятся

«Фитоспорин» — это биофунгицид, известный и востребованный среди огородников. Он отлично защищает растения от заболеваний бактериальной и грибковой природы, таких как пятнистости, ржавчины, мучнистая роса, фузариоз, фитофтороз и черная ножка. Но в чем же секрет его успеха? В его основе — полезные бактерии сенной палочкой, которые находятся в споровой форме и сохраняют свою жизнеспособность. Это не убойный химикат, а полностью натуральное средство. Производитель также утверждает, что препарат способен ускорять рост растений и помогать им переносить стрессы. Но нас сейчас интересует, как он борется с возбудителями болезней. Подробнее о средстве помог рассказать Алексей опытный садовод и блогер канала «Сад и огород». Как использовать «Фитоспорин»? . Фото: Изображение Midjourney Как использовать «Фитоспорин»? — Чтобы использовать препарат, его нужно растворить в воде. Далее можно замачивать семена, обрабатывать растения и почву. Современный «Фитоспорин-М» в виде пасты содержит еще и экстракт плодородия Гуми, который улучшает качество почвы, — рассказывает эксперт. Однако однократная обработка особого эффекта не даст. Препарат нужно применять на регулярной основе в период вегетации. Обработки проводятся в среднем раз в две недели, а если идут дожди — каждую неделю. Суть в том, чтобы поддерживать популяцию полезных бактерий в рабочем состоянии. Сенной палочки должно быть много, чтобы она могла подавлять патогены. Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью? — Важно понимать, что «Фитоспорин» — это профилактика, а не лекарство. Если болезнь уже началась и достигла серьезной стадии, он с ней не справится. Его главная задача — не допустить появления болезни, — комментирует Алексей. Осенью, после сбора урожая и удаления однолетних растений, почва остается той же самой. В ней сохраняется огромное количество грибков и бактерий, способных вызывать болезни. За зиму они не погибнут — «ребятки» хорошо умеют переносить морозы и снега и возвращаться к своей разрушительной деятельности весной. Что же делать? Нужно уменьшить популяцию патогенов, чтобы ослабить их воздействие на культурные растения. И здесь вступает в игру «Фитоспорин». Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью? . Фото: Изображение Midjourney Как правильно использовать «Фитоспорин» осенью? Удаление растительных остатков: тщательно очистите грядки от всех остатков предыдущих культур. Здоровые остатки можно отправить в компостную кучу. Больные или поврежденные растения лучше сжечь, чтобы предотвратить распространение болезней.

тщательно очистите грядки от всех остатков предыдущих культур. Здоровые остатки можно отправить в компостную кучу. Больные или поврежденные растения лучше сжечь, чтобы предотвратить распространение болезней. Перекопка грядок (по желанию): перекопайте почву на глубину примерно 20-25 см. Это поможет вынести на поверхность и уничтожить часть патогенов, а также улучшит воздухопроницаемость и структуру почвы.

перекопайте почву на глубину примерно 20-25 см. Это поможет вынести на поверхность и уничтожить часть патогенов, а также улучшит воздухопроницаемость и структуру почвы. Полив «Фитоспорином»: приготовьте рабочий раствор: растворите одну часть пасты в двух частях воды (не хлорированной). Затем из полученного раствора приготовьте конечный рабочий раствор: добавьте столовую ложку жидкого раствора «Фитоспорина» в 10 литров воды. Равномерно полейте подготовленным раствором каждый квадратный метр почвы. Средство не только обеззараживает почву, но и способствует развитию полезной микрофлоры, что улучшает плодородие и устойчивость растений к болезням Работает ли это? Мнения огородников разделились. Некоторые утверждают, что сенная палочка работает только при температуре выше +10 градусов, в других условиях она бесполезна. Действительно, оптимальная температура для жизнедеятельности бактерий — от +15 до +25 градусов. Однако они оживают и начинают активно действовать уже при +1 градусе. Таким образом, при условии теплой осени «Фитоспорин» вполне можно использовать. Ранее эксперты рассказали, как избавиться от сорняков на участке. Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид и медь Узнать подробнее Читайте также: Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза