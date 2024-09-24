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Posted 24 сентября, 10:00

Published 24 сентября, 10:00

Modified 24 сентября, 10:00

Updated 24 сентября, 10:00

Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени

Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени

24 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени
Каждый огородник знает, что почва — это не только среда, на которой растут наши любимые культуры, дарящие нам плоды каждый сезон. В ней также таятся возбудители болезней, стремящиеся погубить всё, что мы выращиваем с большим трудом. Но как быть, когда и полезные микроорганизмы, и патогены находятся

«Фитоспорин» — это биофунгицид, известный и востребованный среди огородников. Он отлично защищает растения от заболеваний бактериальной и грибковой природы, таких как пятнистости, ржавчины, мучнистая роса, фузариоз, фитофтороз и черная ножка. Но в чем же секрет его успеха?

В его основе — полезные бактерии сенной палочкой, которые находятся в споровой форме и сохраняют свою жизнеспособность. Это не убойный химикат, а полностью натуральное средство. Производитель также утверждает, что препарат способен ускорять рост растений и помогать им переносить стрессы. Но нас сейчас интересует, как он борется с возбудителями болезней.

Подробнее о средстве помог рассказать Алексей опытный садовод и блогер канала «Сад и огород».

Как использовать «Фитоспорин»?Как использовать «Фитоспорин»?
Как использовать «Фитоспорин»?. Фото: Изображение Midjourney

Как использовать «Фитоспорин»?

— Чтобы использовать препарат, его нужно растворить в воде. Далее можно замачивать семена, обрабатывать растения и почву. Современный «Фитоспорин-М» в виде пасты содержит еще и экстракт плодородия Гуми, который улучшает качество почвы, — рассказывает эксперт.

Однако однократная обработка особого эффекта не даст. Препарат нужно применять на регулярной основе в период вегетации. Обработки проводятся в среднем раз в две недели, а если идут дожди — каждую неделю. Суть в том, чтобы поддерживать популяцию полезных бактерий в рабочем состоянии. Сенной палочки должно быть много, чтобы она могла подавлять патогены.

Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью?

— Важно понимать, что «Фитоспорин» — это профилактика, а не лекарство. Если болезнь уже началась и достигла серьезной стадии, он с ней не справится. Его главная задача — не допустить появления болезни, — комментирует Алексей.

Осенью, после сбора урожая и удаления однолетних растений, почва остается той же самой. В ней сохраняется огромное количество грибков и бактерий, способных вызывать болезни. За зиму они не погибнут — «ребятки» хорошо умеют переносить морозы и снега и возвращаться к своей разрушительной деятельности весной. Что же делать?

Нужно уменьшить популяцию патогенов, чтобы ослабить их воздействие на культурные растения. И здесь вступает в игру «Фитоспорин».

Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью?Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью?
Как «Фитоспорин» помогает оздоровить почву осенью?. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно использовать «Фитоспорин» осенью?

  • Удаление растительных остатков: тщательно очистите грядки от всех остатков предыдущих культур. Здоровые остатки можно отправить в компостную кучу. Больные или поврежденные растения лучше сжечь, чтобы предотвратить распространение болезней.
  • Перекопка грядок (по желанию): перекопайте почву на глубину примерно 20-25 см. Это поможет вынести на поверхность и уничтожить часть патогенов, а также улучшит воздухопроницаемость и структуру почвы.
  • Полив «Фитоспорином»: приготовьте рабочий раствор: растворите одну часть пасты в двух частях воды (не хлорированной). Затем из полученного раствора приготовьте конечный рабочий раствор: добавьте столовую ложку жидкого раствора «Фитоспорина» в 10 литров воды. Равномерно полейте подготовленным раствором каждый квадратный метр почвы.

Средство не только обеззараживает почву, но и способствует развитию полезной микрофлоры, что улучшает плодородие и устойчивость растений к болезням

Работает ли это?

Мнения огородников разделились. Некоторые утверждают, что сенная палочка работает только при температуре выше +10 градусов, в других условиях она бесполезна. Действительно, оптимальная температура для жизнедеятельности бактерий — от +15 до +25 градусов. Однако они оживают и начинают активно действовать уже при +1 градусе. Таким образом, при условии теплой осени «Фитоспорин» вполне можно использовать.

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