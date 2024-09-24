Фитоспорин для оздоровления почвы осенью: эффективный способ или пустая трата времени

Posted 24 сентября, 10:00
Published 24 сентября, 10:00
Modified 24 сентября, 10:00
Updated 24 сентября, 10:00
«Фитоспорин» — это биофунгицид, известный и востребованный среди огородников. Он отлично защищает растения от заболеваний бактериальной и грибковой природы, таких как пятнистости, ржавчины, мучнистая роса, фузариоз, фитофтороз и черная ножка. Но в чем же секрет его успеха?
В его основе — полезные бактерии сенной палочкой, которые находятся в споровой форме и сохраняют свою жизнеспособность. Это не убойный химикат, а полностью натуральное средство. Производитель также утверждает, что препарат способен ускорять рост растений и помогать им переносить стрессы. Но нас сейчас интересует, как он борется с возбудителями болезней.
Подробнее о средстве помог рассказать Алексей опытный садовод и блогер канала «Сад и огород».
— Чтобы использовать препарат, его нужно растворить в воде. Далее можно замачивать семена, обрабатывать растения и почву. Современный «Фитоспорин-М» в виде пасты содержит еще и экстракт плодородия Гуми, который улучшает качество почвы, — рассказывает эксперт.
Однако однократная обработка особого эффекта не даст. Препарат нужно применять на регулярной основе в период вегетации. Обработки проводятся в среднем раз в две недели, а если идут дожди — каждую неделю. Суть в том, чтобы поддерживать популяцию полезных бактерий в рабочем состоянии. Сенной палочки должно быть много, чтобы она могла подавлять патогены.
— Важно понимать, что «Фитоспорин» — это профилактика, а не лекарство. Если болезнь уже началась и достигла серьезной стадии, он с ней не справится. Его главная задача — не допустить появления болезни, — комментирует Алексей.
Осенью, после сбора урожая и удаления однолетних растений, почва остается той же самой. В ней сохраняется огромное количество грибков и бактерий, способных вызывать болезни. За зиму они не погибнут — «ребятки» хорошо умеют переносить морозы и снега и возвращаться к своей разрушительной деятельности весной. Что же делать?
Нужно уменьшить популяцию патогенов, чтобы ослабить их воздействие на культурные растения. И здесь вступает в игру «Фитоспорин».
Средство не только обеззараживает почву, но и способствует развитию полезной микрофлоры, что улучшает плодородие и устойчивость растений к болезням
Мнения огородников разделились. Некоторые утверждают, что сенная палочка работает только при температуре выше +10 градусов, в других условиях она бесполезна. Действительно, оптимальная температура для жизнедеятельности бактерий — от +15 до +25 градусов. Однако они оживают и начинают активно действовать уже при +1 градусе. Таким образом, при условии теплой осени «Фитоспорин» вполне можно использовать.
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