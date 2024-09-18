Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид и медь

Для биологической дезинфекции обычно используют «Фитоспорин» или «Триходермин». Для осенней обработки следует разводить препараты строго по инструкции и вносить их за 14 дней до первых заморозков. Некоторые фунгициды нужно вносить под осеннюю перекопку грунта, а весной проводить повторную обработку.