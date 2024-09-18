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Posted 18 сентября, 10:00

Published 18 сентября, 10:00

Modified 18 сентября, 10:00

Updated 18 сентября, 10:00

Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид, медь и другие способы Сократи

Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид и медь

18 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Обеззараживаем и дезинфицируем почву осенью: бордоская смесь, карбамид, медь и другие способы Сократи
Осень — время не только для сбора урожая, но и для подготовки почвы к следующему сезону. Собрали все секреты дезинфекции почвы, чтобы дать вам лучшие рекомендации.

Осенью, после сбора урожая и очистки грядок от сорняков и растительных остатков, самое время заняться дезинфекцией. Это помогает уничтожить болезнетворные организмы и подготовить почву к зиме. Какие есть варианты обеззораживания земли, рассказали опытные садоводы и блогеры, Алексей и Владимир.

Методы дезинфекции почвы

Существует несколько методов дезинфекции грунта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим три наиболее эффективных и распространенных способа.

Агротехнический способ

Этот метод включает в себя обработку почвы высокой температурой. Один из самых простых способов — пролить землю кипятком. Эта техника подходит для небольших участков или для подготовки почвы для комнатных растений. Для больших территорий рекомендуется обработка паром.

— Чем дольше продолжается обработка паром, тем лучше результат. Анаэробные паразиты гибнут уже через 10 минут, а нематоды и грибы требуют около 40 минут, — рассказывает Алексей, автор канала «Сад и огород»

Однако стоит помнить, что такая процедура уничтожает не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Поэтому после обработки паром необходимо внести в почву навоз для восстановления микрофлоры.

— Не забывайте про севооборот: не высаживаете схожие культуры на одном месте в течение 4 лет. После лука, бобовых и капусты лучше посадить культуры, которые менее подвержены грибковым болезням, — советует блогер.
Методы дезинфекции почвыМетоды дезинфекции почвы
Методы дезинфекции почвы. Фото: Изображение Midjourney

Биологический способ

Этот метод считается самым безопасным и экологичным. Основной инструмент здесь — фунгициды, которые эффективно уничтожают патогенные микроорганизмы.

Преимущества:

  • Эффективно подавляет возбудителей различных болезней.
  • Повышает количество полезной микрофлоры.
  • Увеличивает содержание азота, калия и фосфора в почве.
  • Полностью экологичен и безопасен для людей и насекомых.

Для биологической дезинфекции обычно используют «Фитоспорин» или «Триходермин». Для осенней обработки следует разводить препараты строго по инструкции и вносить их за 14 дней до первых заморозков. Некоторые фунгициды нужно вносить под осеннюю перекопку грунта, а весной проводить повторную обработку.

Химический способ

Химическая дезинфекция — самый быстрый способ, но и самый нежелательный. Она уничтожает как вредные, так и полезные микроорганизмы, что потом сложно восстановить.

Рабочий раствор медного купороса (CuSO4·5H2O) для осенней дезинфекции:

  • В емкости растворите 50 г медного купороса в 10 литрах теплой воды, тщательно помешивая до полного растворения.
  • Полученным раствором равномерно полейте весь грунт, убедившись, что каждый сантиметр поверхности был обработан.
  • Применяйте этот метод не чаще одного раза в 5 лет.

3% бордоская жидкость для уничтожения патогенов и насекомых:

  • В отдельных емкостях растворите 30 г медного купороса и 20 г гашеной извести в 5 литрах теплой воды, каждый раствор помешивая до полного растворения.
  • Аккуратно смешайте два полученных раствора, постоянно помешивая.
  • Доведите объем смеси до 10 литров чистой водой.
  • Обработайте грунт полученным раствором, равномерно поливая каждый сантиметр поверхности.
Карбамид: лучшее средство для искореняющей осенней обработки садаКарбамид: лучшее средство для искореняющей осенней обработки сада
Карбамид: лучшее средство для искореняющей осенней обработки сада. Фото: Изображение Midjourney

Карбамид: лучшее средство для искореняющей осенней обработки сада

Карбамид (мочевина) — это не только эффективное азотное удобрение, но и мощное средство для борьбы с вредителями и болезнями. В последние годы садоводы все чаще отдают предпочтение этому виду осенней искореняющей обработки.

Раствор (обычно концентрацией 1-2%) может быть использован для опрыскивания растений с целью предотвращения развития грибковых инфекций, таких как мучнистая роса, парша и ржавчина. Азот, содержащийся в карбамиде, способствует укреплению клеточных стенок растений, делая их менее уязвимыми для атаки грибков.

Мочевина содержит 46% азота и хорошо растворяется в воде.

— Для обработки сада используют раствор повышенной концентрации — до 700 г на 10 литров воды. Такой раствор уничтожает тлю, медяницу, монилиоз, паршу и другие возбудители болезней, перезимовавших в трещинах коры и на опавших листьях, — рассказывает Владимир, автор канала «Старый садовод».

Как приготовить раствор карбамида?

Для яблонь и груш применяют 7% раствор (700 г карбамида на 10 литров воды), для вишни и черешни — 5% раствор (500 г карбамида на 10 литров воды). Для повышения эффективности в раствор добавляют 50 г медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде.

Полученным раствором обрабатывают дерево: ствол, ветви и приствольный круг с опавшими листьями. Обработка проводится с помощью садового опрыскивателя.

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