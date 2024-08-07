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Пляжи

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Август
Четыре новых пляжа открыли в Уфе
7 августа, 08:06
Уфимцы оккупировали городские пляжи
6 августа, 09:58
Июль
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
30 июля, 05:46
В Уфе поставили необычные объявления
На несанкционированных пляжах города монтируют аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
23 июля, 07:55
Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха
11 июля, 11:57
Июнь
Вместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер
15 июня, 12:28
Двоих детей спасли на самом популярном пляже Уфы
15 июня, 10:42
Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы
15 июня, 05:51
Май
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45

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