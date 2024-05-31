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Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты

Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты

31 мая 2024, 04:45
Фото: 1MI
Спасатели Управления гражданской защиты рассказали о лучших локациях для пляжного отдыха этим летом в Уфе.

Уже с завтрашнего дня в Башкирии стартует пляжный сезон. Для летнего отдыха в Уфе этим летом будут доступны десять локаций в разных частях города.

— Дёмский район: пляж «Красивая поляна» (озеро Красивое)

— Калининский район: пляжи «Песчаный» (река Уфа) и «Райский берег» (озеро Тёплое)

— Кировский район: пляж «Солнечный» (река Белая)

— Ленинский район: пляжи «Водник» (река Белая), «Ак-Яр Затон» (река Белая), «Ак-Яр Нижегородка» (река Белая)

— Октябрьский район: пляж «Берег солнца» (река Уфа), пляж «Сипайловское Сочи» (река Уфа), пляж «Кашкадан» (озеро Кашкадан).

Напомним, для купания пока что остается недоступным пляж на одном из берегов озера «Теплое». Там продолжаются стартовавшие еще двумя годами ранее работы по благоустройству территории. К примеру, там появятся детские и спортивные площадки, система видеонаблюдения и мангалы из габионов.

С прошлого лета купание также запрещено на Карьерном (Глубоком) озере в Дёмском районе. На одном из его берегов стартовало строительство СПА-центра. Несмотря на установленные на берегах знаки о запрете купания, жители района продолжили отдыхать на его территории. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

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