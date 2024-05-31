Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты

С прошлого лета купание также запрещено на Карьерном (Глубоком) озере в Дёмском районе. На одном из его берегов стартовало строительство СПА-центра. Несмотря на установленные на берегах знаки о запрете купания, жители района продолжили отдыхать на его территории. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.