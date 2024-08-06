Уфимцы оккупировали городские пляжи

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В первый тёплый день после дождливых и холодных недель, во вторник, 6 августа, уфимцы потянулись к водоёмам. По данным спасателей, которые дежурят сейчас на пляжах, купаются там порядка 40 человек, а загорают — около 160 человек.
Поток отдыхающих не отпугнул запрет на купание в реках Уфы. Оно запрещено даже на официальных пляжах, — всему виной дождевой паводок. К слову, на зоны отдыха, которые расположены на озёрах, запрет не распространяется.
Почему купаться в реках сейчас нельзя:
1⃣ в разы увеличилась скорость течения
2⃣ понизилась температура воды и ухудшилось её качество
3⃣ под водой могут находиться затопленные конструктивные элементы, мусор, о который купающийся может травмироваться