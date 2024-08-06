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Published Сегодня, 09:58

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Уфимцы оккупировали городские пляжи

Уфимцы оккупировали городские пляжи

6 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI
Первый солнечный день после затяжных дождей вывал столпотворение в зонах отдыха у воды, хотя купание запрещено, напоминают спасатели городского Управления защиты населения.

В первый тёплый день после дождливых и холодных недель, во вторник, 6 августа, уфимцы потянулись к водоёмам. По данным спасателей, которые дежурят сейчас на пляжах, купаются там порядка 40 человек, а загорают — около 160 человек.

Поток отдыхающих не отпугнул запрет на купание в реках Уфы. Оно запрещено даже на официальных пляжах, — всему виной дождевой паводок. К слову, на зоны отдыха, которые расположены на озёрах, запрет не распространяется.

Почему купаться в реках сейчас нельзя:

1⃣ в разы увеличилась скорость течения

2⃣ понизилась температура воды и ухудшилось её качество

3⃣ под водой могут находиться затопленные конструктивные элементы, мусор, о который купающийся может травмироваться

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