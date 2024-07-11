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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха

Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха

11 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха
Черное море привлекает тысячи туристов каждый год, и не зря. Пляжи здесь на любой вкус: от песчаных дюн Анапы до галечных берегов Ялты. Но как выбрать идеальный пляж для вашего отдыха? Мы поможем вам разобраться!

Черное море предлагает множество вариантов для отдыха: от песчаных дюн Анапы до галечных пляжей Ялты. Некоторые предпочитают одиночество, чтобы любоваться пейзажами и дельфинами, а другим по душе быть в гуще событий с музыкой и весельем. Воспользуйтесь нашим путеводителем по пляжам Черного моря в 2024 году, чтобы выбрать идеальное место для незабываемого отдыха.

Лучшие пляжи Краснодарского края

Центральный пляж, Анапа

Настоящее сердце курорта. Расположенный вдоль улицы Набережной, он привлекает множество туристов благодаря мягкому песку и разнообразным развлечениям. Здесь можно арендовать шезлонг, прокатиться на водном скутере или отправиться на морскую прогулку. Пляж также подходит для семей с детьми: на глубине 10 метров от берега глубина моря составляет всего 60 сантиметров, что безопасно для малышей.

Несмотря на большое количество отдыхающих, пляж остается чистым благодаря регулярным уборкам. Если вам хочется избежать толпы, отправляйтесь к старому пирсу — там вы найдете более уединенные места с прекрасным видом на дюны.

  • Тип пляжа: песок
  • Стоимость: бесплатный вход, услуги аренды шезлонгов и зонтиков — 150-200 руб. на весь день.
  • Время работы: круглосуточно
Центральный пляж, АнапаЦентральный пляж, Анапа
Центральный пляж, Анапа
Фото: yandex.ru/maps

Центральный пляж, Геленджик

Без преувеличения один из самых популярных и протяженных пляжей курорта. Его особенность — это пологий берег с медленно нарастающей глубиной, что делает его идеальным местом для семейного отдыха с детьми. Пляж имеет все необходимое для комфортного отдыха: туалеты, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и душевые.

Любители активного отдыха могут воспользоваться спортплощадками, арендовать катамараны и гидроциклы. Водные аттракционы также не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, есть возможность заняться дайвингом, снорклингом, вейкбордингом и сап серфингом.

  • Тип пляжа: песок и галька
  • Стоимость: бесплатный вход, аренда шезлонгов — около 200 рублей в день
  • Время работы: Круглосуточно

Пляж «Ривьера», Сочи

Сочетание роскоши и комфорта. Расположенный рядом с пятизвездочными отелями, он оборудован душевыми, пандусами для колясок и деревянными настилами. Здесь всегда многолюдно, так как пляж предлагает множество развлечений, включая водные скутеры и дайвинг. Особым плюсом является бесплатный вход и пологий вход в море, что делает его идеальным для семей с детьми.

На пляже работают спасатели и медики, а рядом находится парк «Ривьера», куда можно отправиться на прогулку после купания.

  • Тип пляжа: песок и галька
  • Стоимость: вход бесплатный, аренда шезлонгов — до 300 рублей
  • Время работы: ежедневно, 8:00–20:00
Пляж «Ривьера», СочиПляж «Ривьера», Сочи
Пляж «Ривьера», Сочи
Фото: rivierabeach.ru

Лучшие пляжи Крыма

Центральный пляж, набережная им. Ленина, Ялта

Ялта привлекает своими живописными пейзажами: уютные бухты, лазурные волны, отвесные скалы и редкие кедры. Именно этими пейзажами когда-то вдохновлялся Айвазовский. Здесь можно найти уютные бухты, лазурные волны и отвесные скалы.

  • Тип пляжа: галька
  • Стоимость: бесплатный вход, аренда шезлонгов — около 150 рублей
  • Время работы: круглосуточно

Пляж «Оазис», ул. Симферопольская, Евпатория

Место, где каждый найдет что-то для себя. Мелкий песочек, чистое море и удобные раздевалки делают его популярным среди семей с детьми. Здесь можно заняться спортом, поиграть в волейбол или футбол, а малыши смогут развлечься в детском лабиринте. «Оазис» также отмечен за отличное качество обслуживания, что подтверждает его популярность среди туристов.

  • Тип пляжа: песок и галька
  • Стоимость: вход бесплатный, но есть VIP-зона — 100 руб. (детям до 12 лет бесплатно), аренда шезлонгов — около 200 рублей
  • Время работы: круглосуточно

Пляж «Алые паруса» в Феодосии

Огромный пляж растянулся на 17 километров. Мелкий песочек, чистое море и удобные раздевалки делают его популярным среди семей с детьми. Здесь можно заняться спортом, поиграть в волейбол или футбол, а малыши смогут развлечься в детском лабиринте. «Оазис» также отмечен за отличное качество обслуживания, что подтверждает его популярность среди туристов.

Для романтичных натур здесь есть возможность устроить неспешную прогулку вдоль морского побережья или арендовать шезлонг с зонтом, чтобы насладиться уединением и живописными видами.

  • Тип пляжа: песок
  • Стоимость: вход свободный, аренда шезлонгов — около 300 рублей
  • Время работы: круглосуточно
Пляж «Алые паруса» в ФеодосииПляж «Алые паруса» в Феодосии
Пляж «Алые паруса» в Феодосии
Фото: a-parusa.com

Пляж «Лазурный берег» в Евпатории

Один из самых чистых пляжей региона. Мелкое и спокойное море делает его идеальным для семейного отдыха. Здесь работают спасатели, есть VIP-зона и мангалы для приготовления шашлыка. Пляж оборудован всеми необходимыми удобствами, такими как душевые и туалеты.

  • Тип пляжа: песок
  • Стоимость: 30 ₽, аренда шезлонгов и зонтов — от 200 рублей
  • Время работы: 07:00–20:00

Приморский пляж в Ялте

Пляж идеально подходит для отдыха с детьми благодаря мелкой гальке и плавному входу в море. Пляж оборудован шезлонгами, душевыми и туалетами, а рядом расположено множество кафе. Здесь можно попробовать флайборд или просто насладиться морем и солнцем.

  • Тип пляжа: галька
  • Стоимость: вход свободный, аренда шезлонгов — около 200 рублей
  • Время работы: Круглосуточно

Пляж «Камешки» в Феодосии

Популярное место для отдыха благодаря его расположению в центре города. Здесь можно арендовать лежак, прокатиться на «банане» или водном скутере. Пляж оборудован навесами, кабинками для переодевания и душевыми. В шаговой доступности находятся главные достопримечательности Феодосии, такие как галерея Айвазовского.

  • Тип пляжа: галька
  • Стоимость: вход свободный, аренда шезлонгов — около 50-70 рублей
  • Время работы: круглосуточно
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#Ольга Харина#Общество#Отпуск#Пляж#2024 год#Чёрное море#Пляжи#Песчаный пляж
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