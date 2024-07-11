Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха

Без преувеличения один из самых популярных и протяженных пляжей курорта. Его особенность — это пологий берег с медленно нарастающей глубиной, что делает его идеальным местом для семейного отдыха с детьми. Пляж имеет все необходимое для комфортного отдыха: туалеты, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и душевые.



Любители активного отдыха могут воспользоваться спортплощадками, арендовать катамараны и гидроциклы. Водные аттракционы также не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, есть возможность заняться дайвингом, снорклингом, вейкбордингом и сап серфингом.