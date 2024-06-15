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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Двоих детей спасли на самом популярном пляже Уфы

Двоих детей спасли на самом популярном пляже Уфы

15 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI
На помощь детям пришли очевидцы и спасатели, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

Двое детей едва не утонули в озере в парке «Кашкадан» вечером пятницы, 14 июня. Мальчики плавали у буйков, но в какой-то момент, запутавшись в ограждении, стали барахтаться в воде и топить друг друга.

На действия мальчиков обратили внимание очевидцы. Первым на помощь поспешил мужчина, купавшийся неподалеку. Чуть позже среагировали спасатели.

Напомним, ранее из воды в Уфе спасли двух иностранных граждан. К несчастью, еще одного их знакомого спасти не удалось. Его тело нашли этим утром.

С приходом теплой летней погоды в Башкирии вновь стали пользоваться популярностью пляжи. В Уфе этим летом для посещения доступны десять локаций, наиболее популярной из которых на данный момент стал пляж на озере Кашкадан.

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