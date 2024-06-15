Двоих детей спасли на самом популярном пляже Уфы

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Двое детей едва не утонули в озере в парке «Кашкадан» вечером пятницы, 14 июня. Мальчики плавали у буйков, но в какой-то момент, запутавшись в ограждении, стали барахтаться в воде и топить друг друга.
На действия мальчиков обратили внимание очевидцы. Первым на помощь поспешил мужчина, купавшийся неподалеку. Чуть позже среагировали спасатели.
Напомним, ранее из воды в Уфе спасли двух иностранных граждан. К несчастью, еще одного их знакомого спасти не удалось. Его тело нашли этим утром.
С приходом теплой летней погоды в Башкирии вновь стали пользоваться популярностью пляжи. В Уфе этим летом для посещения доступны десять локаций, наиболее популярной из которых на данный момент стал пляж на озере Кашкадан.