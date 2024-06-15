mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Вместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер

Вместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер

15 июня 2024, 12:28
Фото: 1MI
Об изменении погодных условий в городе информирует пресс-служба мэрии.

В Уфе прогнозируется ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки на территории города ожидаются осадки — пройдут кратковременные дожди и грозы. Жара при этом не спадет. По прогнозам синоптиков днем воздух прогреется до +32 градусов Цельсия.

Вместе с этим прогнозируется шквалистое усиление ветра. Ожидаются сильные порывы до 20 метров в секунду. О правилах безопасности в таких случаях Mkset рассказывал здесь.

Также уфимцам напоминают, что во время грозы крайне нежелательно находиться в воде. В связи с этим рекомендуется на время воздержаться от посещения пляжей и рыбалки.

Читайте также:
Спасатели просят не гулять по УфеГроза и ветер будут бушевать в БашкирииВ Башкирии автомобили придавило бетонными плитами
#Общество#Происшествия#Уфа#Погода#Дождь#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Рыбалка#Гроза#Жара#Синоптики#Пляжи
Подпишитесь
Что будет в Уфе с жильём после закрытия господдержки ипотеки?
Сегодня, 04:20
В Уфе нашли мертвого индуса
Сегодня, 07:08
Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы
Сегодня, 05:51
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
Сегодня, 06:11
Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца
Сегодня, 05:05
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Вчера, 10:12
"