Вместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Уфе прогнозируется ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки на территории города ожидаются осадки — пройдут кратковременные дожди и грозы. Жара при этом не спадет. По прогнозам синоптиков днем воздух прогреется до +32 градусов Цельсия.
Вместе с этим прогнозируется шквалистое усиление ветра. Ожидаются сильные порывы до 20 метров в секунду. О правилах безопасности в таких случаях Mkset рассказывал здесь.
Также уфимцам напоминают, что во время грозы крайне нежелательно находиться в воде. В связи с этим рекомендуется на время воздержаться от посещения пляжей и рыбалки.