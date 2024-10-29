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Переправа

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Октябрь
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Июль
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля, 12:02
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47
«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу
Соцсети захлестнуло волной негодования жителей башкирской столицы после вестей о перекрытии моста через реку Уфу, который соединяет микрорайон Шакша с основной частью города.
8 июля, 11:19
Объезд перекрытого в Уфе моста оставят платным
В городе в ближайшее время вновь вводятся ограничения движения на Шакшинском мосту, сообщила Mkset администрация Уфы.
5 июля, 06:39
Июнь
В Башкирии закрыли разваливающийся мост
Переправу через реку Большой Ик в Кугарчинском районе Башкортостана перекрыли с 27 июня, сообщает начальник ГАИ региона Владимир Севастьянов.
27 июня, 13:05
«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе
20 июня, 18:10
Май
Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой
Мужчина не заметил протянутый над рекой трос и влетел в него на большой скорости, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
29 мая, 05:43

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