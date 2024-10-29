«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу

Соцсети захлестнуло волной негодования жителей башкирской столицы после вестей о перекрытии моста через реку Уфу, который соединяет микрорайон Шакша с основной частью города.