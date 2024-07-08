«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу

Новый виток дискуссия получила после заявлений главы региона Радия Хабирова. Руководитель Республики Башкортостан в ходе совещания в Правительстве подчеркнул, что «большой беды» в закрытии моста нет. Хабиров не усомнился в том, что город справится с трудностями, а связанные с ремонтом переправы трудности необходимо перетерпеть, чтобы привести её в порядок и «всё было по-хорошему».