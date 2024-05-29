Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В деревне Юматово Уфимского района во время отдыха на воде погиб 55-летний мужчина. Как пишут в соцсетях, во время катания по реке Дёма на гидроцикле он зацепился за металлический трос. В результате ему срезало половину головы.
Как пишут местные Telegram-каналы, он отдыхал со знакомыми на местном водоёме. Мужчина при катании на плавсредствах шел первым, за ним была колонна товарищей, и не заметил препятствия, натянутого попрек реки.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации ведомства, мужчина, двигаясь по водной глади на высокой скорости, не заметил металлический трос, протянутый поперек реки для переправы, и зацепился за него. Он вылетел с плавсредства и скончался на месте.
Напомним, весной позапрошлого года на Нугушском водохранилище погиб 22-летний мужчина. Его жизнь оборвалась в результате столкновения тюбинга, на котором он находился в качестве пассажира, с гидроциклом.