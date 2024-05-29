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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 06:19

Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой

Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой

29 мая 2024, 05:43
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Мужчина не заметил протянутый над рекой трос и влетел в него на большой скорости, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В деревне Юматово Уфимского района во время отдыха на воде погиб 55-летний мужчина. Как пишут в соцсетях, во время катания по реке Дёма на гидроцикле он зацепился за металлический трос. В результате ему срезало половину головы.

Как пишут местные Telegram-каналы, он отдыхал со знакомыми на местном водоёме. Мужчина при катании на плавсредствах шел первым, за ним была колонна товарищей, и не заметил препятствия, натянутого попрек реки.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации ведомства, мужчина, двигаясь по водной глади на высокой скорости, не заметил металлический трос, протянутый поперек реки для переправы, и зацепился за него. Он вылетел с плавсредства и скончался на месте.

Напомним, весной позапрошлого года на Нугушском водохранилище погиб 22-летний мужчина. Его жизнь оборвалась в результате столкновения тюбинга, на котором он находился в качестве пассажира, с гидроциклом.

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