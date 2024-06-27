В Башкирии закрыли разваливающийся мост

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитывался о ходе ремонта Шакшинского моста. Как сообщил сити-менеджер, сейчас рабочие заняты нанесением гидроизоляции. Класть новый асфальт на проезжей части собираются только в июле. Сейчас строителями смонтировано около 800 металлических конструкций.