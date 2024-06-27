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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Башкирии закрыли разваливающийся мост

В Башкирии закрыли разваливающийся мост

27 июня 2024, 13:05
Фото: Владимир Севастьянов/Telegram
Переправу через реку Большой Ик в Кугарчинском районе Башкортостана перекрыли с 27 июня, сообщает начальник ГАИ региона Владимир Севастьянов.

Причиной закрытия мост назвали неудовлетворительное состояние опор переправы, из-за которых она в скором времени может попросту обвалиться. Переправа является частью трассы Мраково — Побоище. Прилагаем альтернативные варианты объезда.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитывался о ходе ремонта Шакшинского моста. Как сообщил сити-менеджер, сейчас рабочие заняты нанесением гидроизоляции. Класть новый асфальт на проезжей части собираются только в июле. Сейчас строителями смонтировано около 800 металлических конструкций.

#Башкортостан#Ремонт#Дороги#Строительство#Новости Башкирии#Транспорт#Машины#Мост#Переправа
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