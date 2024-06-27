В Башкирии закрыли разваливающийся мост

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Причиной закрытия мост назвали неудовлетворительное состояние опор переправы, из-за которых она в скором времени может попросту обвалиться. Переправа является частью трассы Мраково — Побоище. Прилагаем альтернативные варианты объезда.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитывался о ходе ремонта Шакшинского моста. Как сообщил сити-менеджер, сейчас рабочие заняты нанесением гидроизоляции. Класть новый асфальт на проезжей части собираются только в июле. Сейчас строителями смонтировано около 800 металлических конструкций.