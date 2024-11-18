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Posted 18 ноября, 18:26

Published 18 ноября, 18:26

Modified 18 ноября, 18:45

Updated 18 ноября, 18:45

В Уфе озвучили срок открытия Шакшинского моста

Власти Башкирии опровергли перенос открытия Шакшинского моста

18 ноября 2024, 18:26
Фото: мэрия Уфы.

В Уфе озвучили срок открытия Шакшинского моста

Минтранс Башкортостана заверил, что переправа через реку Уфу будет открыта в срок — соответствующую публикацию ведомство разместило на своих ресурсах в понедельник, 18 ноября.

Напомним, в октябре 2024 года Шакшинский мост был закрыт в рамках очередного этапа по реконструкции путепровода. Такие меры потребовались, чтобы остановить транспортный поток по переправе, тем самым обеспечив неподвижность конструкций.

Изначально снять ограничения власти планировали в полночь 24 ноября. Пока мост не работает, в городе запустили дополнительные рейсы пригородных поездов.

В дежурной публикации, в которой Минтранс отчитался о назначении новых дополнительных рейсов, было упомянуто, что действовать они будут до 29 ноября. На основании этого ряд СМИ допустили, что открытие Шакшинского моста решили перенести на эту дату. Однако в ведомстве развеяли слухи на этот счёт, подчеркнув, что движение по переправе будет запущено, как и планировалось.

Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры
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