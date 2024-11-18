Власти Башкирии опровергли перенос открытия Шакшинского моста

В дежурной публикации, в которой Минтранс отчитался о назначении новых дополнительных рейсов, было упомянуто, что действовать они будут до 29 ноября. На основании этого ряд СМИ допустили, что открытие Шакшинского моста решили перенести на эту дату. Однако в ведомстве развеяли слухи на этот счёт, подчеркнув, что движение по переправе будет запущено, как и планировалось.