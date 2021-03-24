Прокуратура Башкирии начала проверку после падения пятилетнего мальчика с 12 этажа

Posted 24 марта 2021, 05:56
Published 24 марта 2021, 05:56
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям матери.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 22 марта около 23:00. Пятилетний мальчика выпал из окна 12 этажа жилого дома на улице Энтузиастов, находившись в комнате в одиночестве. В этот же день его прооперировали. Как сообщили в Минздраве Башкирии накануне, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии в Горбольнице № 17.