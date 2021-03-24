Прокуратура Башкирии начала проверку после падения пятилетнего мальчика с 12 этажа

Напомним, происшествие случилось 22 марта около 23:00. Пятилетний мальчика выпал из окна 12 этажа жилого дома на улице Энтузиастов, находившись в комнате в одиночестве. В этот же день его прооперировали. Как сообщили в Минздраве Башкирии накануне, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии в Горбольнице № 17.