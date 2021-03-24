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Posted 24 марта 2021, 05:56

Published 24 марта 2021, 05:56

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Прокуратура Башкирии начала проверку после падения пятилетнего мальчика с 12 этажа

24 марта 2021, 05:56
Республиканская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с 12 этажа жилого дома на улице Энтузиастов.

Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям матери.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 22 марта около 23:00. Пятилетний мальчика выпал из окна 12 этажа жилого дома на улице Энтузиастов, находившись в комнате в одиночестве. В этот же день его прооперировали. Как сообщили в Минздраве Башкирии накануне, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии в Горбольнице № 17.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Прокуратура Башкортостана#Падение из окна
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