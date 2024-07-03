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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 11:11

Смертельное падение девочки в Башкирии попало на видео

Годовалая девочка выпала из окна и насмерть разбилась в Башкирии

3 июля 2024, 09:49
Фото: 1MI

Смертельное падение девочки в Башкирии попало на видео

Трагический инцидент с гибелью маленького ребёнка случился в городе Октябрьском, сообщает прокуратура Башкортостана.

Несчастный случай произошёл в среду, 3 июля, в доме по улице Насырова в городе Октябрьский в Башкирии. Момент смертельного падения попал на видеозапись. На кадрах, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, что девочка сидит на подоконнике открытого нараспашку окна. Из любопытства ребёнок лезет наружу и срывается с высоты четвёртого этажа. Ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Видео: соцсети

По данным прокуратуры Башкирии, погибшей девочке не было и двух лет. Малышка погибла в возрасте одного года и восьми месяцев. Сейчас надзорное ведомство проводит доследственную проверку, правоохранительные органы разговаривают с родителями ребёнка. Семья погибшей до сих пор пребывает в шоке и не может поверить в случившееся.

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