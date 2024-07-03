Годовалая девочка выпала из окна и насмерть разбилась в Башкирии

По данным прокуратуры Башкирии, погибшей девочке не было и двух лет. Малышка погибла в возрасте одного года и восьми месяцев. Сейчас надзорное ведомство проводит доследственную проверку, правоохранительные органы разговаривают с родителями ребёнка. Семья погибшей до сих пор пребывает в шоке и не может поверить в случившееся.