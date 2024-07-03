Годовалая девочка выпала из окна и насмерть разбилась в Башкирии

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Несчастный случай произошёл в среду, 3 июля, в доме по улице Насырова в городе Октябрьский в Башкирии. Момент смертельного падения попал на видеозапись. На кадрах, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, что девочка сидит на подоконнике открытого нараспашку окна. Из любопытства ребёнок лезет наружу и срывается с высоты четвёртого этажа. Ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.
По данным прокуратуры Башкирии, погибшей девочке не было и двух лет. Малышка погибла в возрасте одного года и восьми месяцев. Сейчас надзорное ведомство проводит доследственную проверку, правоохранительные органы разговаривают с родителями ребёнка. Семья погибшей до сих пор пребывает в шоке и не может поверить в случившееся.