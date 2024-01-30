В Башкирии мальчик выпрыгнул со второго этажа, а после «утонул» в сугробе

На первых секундах видеозаписи ребенок сидит на краю подоконника, свесив ноги. Заметивший это житель соседнего дома крикнул ребенку, чтобы тот слез с подоконника, однако тот к совету не прислушался. Уже в следующее мгновение мальчик выпрыгнул из окна, при этом практически занырнув с головой в сугроб.