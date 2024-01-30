В Башкирии мальчик выпрыгнул со второго этажа, а после «утонул» в сугробе

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Необычное видео из Нефтекамска обсуждают пользователи соцсетей. На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как мальчик по неизвестным причинам выпрыгивает из окна второго этажа местной школы.
На первых секундах видеозаписи ребенок сидит на краю подоконника, свесив ноги. Заметивший это житель соседнего дома крикнул ребенку, чтобы тот слез с подоконника, однако тот к совету не прислушался. Уже в следующее мгновение мальчик выпрыгнул из окна, при этом практически занырнув с головой в сугроб.
По данным пользователей, мальчик не пострадал.