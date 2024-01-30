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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Башкирии школьник выпрыгнул со второго этажа

В Башкирии мальчик выпрыгнул со второго этажа, а после «утонул» в сугробе

30 января 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Башкирии школьник выпрыгнул со второго этажа

Видео публикует телеграм-канал «Подслушано в Нефтекамске».

Необычное видео из Нефтекамска обсуждают пользователи соцсетей. На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как мальчик по неизвестным причинам выпрыгивает из окна второго этажа местной школы.

На первых секундах видеозаписи ребенок сидит на краю подоконника, свесив ноги. Заметивший это житель соседнего дома крикнул ребенку, чтобы тот слез с подоконника, однако тот к совету не прислушался. Уже в следующее мгновение мальчик выпрыгнул из окна, при этом практически занырнув с головой в сугроб.

По данным пользователей, мальчик не пострадал.

#Общество#Происшествия#Видео#Ребенок выпал из окна#Новости Башкирии#Школа#Падение из окна#Азамат Нухов
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