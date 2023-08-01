mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка

1 августа 2023, 10:32
Фото: 1MI
Инцидент произошел накануне утром в Кумертау, сейчас за жизнь девочки борются врачи.
Сюжет
Дети

В Кумертау из окна квартиры на 4 этаже выпала 2-летняя девочка. К счастью, малышке удалось выжить, однако сейчас за ее жизнь борются врачи.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, девочка была экстренно госпитализирована в больницу Кумертау. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. На место выехала бригада РДКБ г. Уфы.

По информации пресс-службы Госкомитета по ЧС РБ, у малышка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, что буквально несколько дней назад в Уфе двухлетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа. Ее

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Происшествие#Дети#Падение из окна#18+
Подпишитесь
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Сегодня, 09:50
Стало плохо: пилот самолета сделал срочное заявление в воздухе и посадил судно в Уфе
Сегодня, 10:01
«Летали заборы и крыши»: в Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки
Сегодня, 04:48
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
31 июля, 04:50
Мертвые пчелы и дорогие веники: что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда
31 июля, 11:14
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00