В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Кумертау из окна квартиры на 4 этаже выпала 2-летняя девочка. К счастью, малышке удалось выжить, однако сейчас за ее жизнь борются врачи.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, девочка была экстренно госпитализирована в больницу Кумертау. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. На место выехала бригада РДКБ г. Уфы.
По информации пресс-службы Госкомитета по ЧС РБ, у малышка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, что буквально несколько дней назад в Уфе двухлетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа. Ее