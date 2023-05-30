Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:40
Сообщается, что инцидент произошел вечером 29 мая по адресу Черниковская, 5/1. Родители девочки были дома, когда та выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Ребенка доставили в больницу.
Отметим, что это не первый случай в Уфе, когда дети выпадают из открытых окон. Так, несколькими днями ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены бвли констатировать смерть маленького мальчика.
В понедельник, 29 мая, ребенок едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже по улице Октябрьской революции. По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина.