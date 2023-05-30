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Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка

30 мая 2023, 03:21
Фото: 1MI

В Уфе пятилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа

Ребенок, находившийся на балконе, облокотился на москитную сетку, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на УГЗ Уфы
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Дети

Сообщается, что инцидент произошел вечером 29 мая по адресу Черниковская, 5/1. Родители девочки были дома, когда та выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Ребенка доставили в больницу.

Отметим, что это не первый случай в Уфе, когда дети выпадают из открытых окон. Так, несколькими днями ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены бвли констатировать смерть маленького мальчика.

В понедельник, 29 мая, ребенок едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже по улице Октябрьской революции. По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Происшествия#Падение из окна#Ребенок выпал из окна#Дети#Спасение людей
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