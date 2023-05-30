Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка

В понедельник, 29 мая, ребенок едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже по улице Октябрьской революции. По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина.