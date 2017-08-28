Под Уфой в детском лагере ребенок выпал из окна

Posted 28 августа 2017, 13:22
Published 28 августа 2017, 13:22
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Серьезное ЧП произошло в одном из детских лагерей на территории Уфы. Об этом Медиакорсети сообщили в следственном комитете.
По предварительным данным, шестилетний ребенок выпал из окна первого этажа, потянувшись за бабочкой. К несчастью, несмотря на небольшую высоту, приземление оказалось крайне неудачным – ребенок сломал позвоночник. Его доставили в больницу.
Как уточнили в следкоме, по данному факту ведется доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.