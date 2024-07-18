Обматерить учителя в Уфе — ₽1000

Словесная перепалка между родителем девятиклассника и сотрудницей образовательного учреждения Хайбуллинского района разгорелась во время собрания, на котором подняли тему ненадлежащего поведения школьников. Судя по всему, с доводами педагогов о скверном характере любимого чада мужчина не согласился.