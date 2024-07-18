Обматерить учителя в Уфе — ₽1000

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Словесная перепалка между родителем девятиклассника и сотрудницей образовательного учреждения Хайбуллинского района разгорелась во время собрания, на котором подняли тему ненадлежащего поведения школьников. Судя по всему, с доводами педагогов о скверном характере любимого чада мужчина не согласился.
В какой-то момент родитель окончательно «закипел» и позволил себе в нецензурной форме оскорбить учителя. Приносить извинения строптивый «батя» отказался — женщина донесла на обидчика в правоохранительные органы.
На мужчину составили протокол по статье об оскорблении. Мирный суд назначил ему штраф в ₽1 тысячу. Всю сумму правонарушитель уже выплатил.