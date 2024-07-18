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Уфимца оштрафовали на круглую сумму за оскорбление педагога

Обматерить учителя в Уфе — ₽1000

18 июля 2024, 17:14
Фото: 1MI

Уфимца оштрафовали на круглую сумму за оскорбление педагога

Хамоватый отец влетел в копеечку из-за конфликта со школьным учителем, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Словесная перепалка между родителем девятиклассника и сотрудницей образовательного учреждения Хайбуллинского района разгорелась во время собрания, на котором подняли тему ненадлежащего поведения школьников. Судя по всему, с доводами педагогов о скверном характере любимого чада мужчина не согласился.

В какой-то момент родитель окончательно «закипел» и позволил себе в нецензурной форме оскорбить учителя. Приносить извинения строптивый «батя» отказался — женщина донесла на обидчика в правоохранительные органы.

На мужчину составили протокол по статье об оскорблении. Мирный суд назначил ему штраф в ₽1 тысячу. Всю сумму правонарушитель уже выплатил.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Школьники#Штраф#Оскорбление#Перепалка
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