Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке

Posted 15 октября, 10:58
Published 15 октября, 10:58
Modified 15 октября, 11:37
Updated 15 октября, 11:37
Как стало известно, в августе 2024 года в одном из общедомовых чатов, насчитывающем около 120 участников, разгорелся настоящий конфликт. Жильцы, обсуждая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, неожиданно переключились на личные оскорбления. И вот тут-то одна из соседок решила, что ее чувства были задеты, и обратилась в прокуратуру.
Проверка показала, что 49-летняя женщина, ставшая виновницей скандала, не сдержалась и позволила себе несколько резких высказываний в адрес своей оппонентки. В результате ей было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ за публичное оскорбление. Постановлением мирового судьи, женщине назначили штраф в ₽3 000.
Как ранее сообщал Mkset, полицейские задержали веселых вахтовиков, которые устроили «представления» пассажирам поезда.