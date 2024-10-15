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Posted 15 октября, 10:58

Published 15 октября, 10:58

Modified 15 октября, 11:37

Updated 15 октября, 11:37

В Уфе выписали штраф за сообщение в переписке

Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке

15 октября 2024, 10:58
Фото: 1MI

В Уфе выписали штраф за сообщение в переписке

Обсудить уборку подъезда в чате без оскорблений оказалось не так просто, сообщает во вторник, 15 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в августе 2024 года в одном из общедомовых чатов, насчитывающем около 120 участников, разгорелся настоящий конфликт. Жильцы, обсуждая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, неожиданно переключились на личные оскорбления. И вот тут-то одна из соседок решила, что ее чувства были задеты, и обратилась в прокуратуру.

Проверка показала, что 49-летняя женщина, ставшая виновницей скандала, не сдержалась и позволила себе несколько резких высказываний в адрес своей оппонентки. В результате ей было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ за публичное оскорбление. Постановлением мирового судьи, женщине назначили штраф в ₽3 000.

Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
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Как ранее сообщал Mkset, полицейские задержали веселых вахтовиков, которые устроили «представления» пассажирам поезда.

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