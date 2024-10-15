Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке

Как стало известно, в августе 2024 года в одном из общедомовых чатов, насчитывающем около 120 участников, разгорелся настоящий конфликт. Жильцы, обсуждая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, неожиданно переключились на личные оскорбления. И вот тут-то одна из соседок решила, что ее чувства были задеты, и обратилась в прокуратуру.