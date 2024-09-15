mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 09:11

Published 15 сентября, 09:11

Modified 15 сентября, 09:13

Updated 15 сентября, 09:13

Унизить полицейского в Башкирии — ₽30 тысяч

Унизить полицейского в Башкирии — ₽30 тысяч

15 сентября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
В такую сумму честь сотрудника МВД оценил Салаватский суд, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По информации стражей порядка, оскорбить честь полицейского позволил себе некий пьяный водитель. Недобросовестного автолюбителя остановил сотрудник ДПС — пока правоохранитель составлял протокол в патрульной машине, нарушитель голыми руками выбил окно автомобиля и ударил «оппонента». Усугубил своё преступление мужчина ещё и нецензурным оскорблением в адрес неприятеля.

Дебошира позже задержали и отвезли в отдел, после чего завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Помимо этого, мужчина остался должен сотруднику ₽30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Уфимец наболтал на ₽200 000
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что житель Уфы позволил себе обматерить судью в ходе заседания.

Читайте также:
Жителей Башкирии наказали за нападения на полицейскихЖенщина из Башкирии перепутала реальность с GTAПоездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Оскорбление
Подпишитесь
Популярное