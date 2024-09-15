Унизить полицейского в Башкирии — ₽30 тысяч

Дебошира позже задержали и отвезли в отдел, после чего завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Помимо этого, мужчина остался должен сотруднику ₽30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.