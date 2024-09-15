Унизить полицейского в Башкирии — ₽30 тысяч

Posted 15 сентября, 09:11
Published 15 сентября, 09:11
Modified 15 сентября, 09:13
Updated 15 сентября, 09:13
По информации стражей порядка, оскорбить честь полицейского позволил себе некий пьяный водитель. Недобросовестного автолюбителя остановил сотрудник ДПС — пока правоохранитель составлял протокол в патрульной машине, нарушитель голыми руками выбил окно автомобиля и ударил «оппонента». Усугубил своё преступление мужчина ещё и нецензурным оскорблением в адрес неприятеля.
Дебошира позже задержали и отвезли в отдел, после чего завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Помимо этого, мужчина остался должен сотруднику ₽30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.