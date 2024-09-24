Унизить чиновника в Башкирии — ₽3000

Posted 24 сентября, 12:50
Published 24 сентября, 12:50
Modified 24 сентября, 12:52
Updated 24 сентября, 12:52
События разворачивались в июле 2024 года, когда комиссия отправилась на обследование населенного пункта. В этот момент один из мужчин, видимо, не сдержав эмоций, решил высказать свое недовольство главе поселения в весьма неприличной форме.
Как сообщает прокуратура, его слова были настолько резкими, что местная жительница не смогла остаться в стороне и обратилась с жалобой.
Проверка прокуратуры подтвердила факт оскорбления, и вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно ч. 1 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подобные действия караются штрафом. В результате, мировой судья вынес решение о назначении штрафа в размере 3 тысяч рублей.