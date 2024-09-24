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Posted 24 сентября, 12:50

Published 24 сентября, 12:50

Modified 24 сентября, 12:52

Updated 24 сентября, 12:52

Унизить чиновника в Башкирии — ₽3000

Унизить чиновника в Башкирии — ₽3000

24 сентября 2024, 12:50
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамакском районе местный житель был оштрафован за оскорбление главы сельского поселения во время проверки территории, сообщает во вторник, 24 сентября, прокуратура Башкирии.

События разворачивались в июле 2024 года, когда комиссия отправилась на обследование населенного пункта. В этот момент один из мужчин, видимо, не сдержав эмоций, решил высказать свое недовольство главе поселения в весьма неприличной форме.

Как сообщает прокуратура, его слова были настолько резкими, что местная жительница не смогла остаться в стороне и обратилась с жалобой.

Проверка прокуратуры подтвердила факт оскорбления, и вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно ч. 1 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подобные действия караются штрафом. В результате, мировой судья вынес решение о назначении штрафа в размере 3 тысяч рублей.

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