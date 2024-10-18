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Октябрь
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Осенняя уборка: как сделать окна безупречно чистыми
2 октября, 09:30
Сентябрь
Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков
30 сентября, 11:37
Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии
5 сентября, 09:31
Август
Как помыть окна без разводов и специальных средств?
20 августа, 10:35
Июль
В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома, сообщает УГЗ Уфы.
29 июля, 15:11
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Молодой человек попавшей в реанимацию после спуска по одеялу с третьего этажа учреждения девушки рассказал журналистам его и ее версию резонансного события.
22 июля, 19:24
Июнь
Пушистого пленника освободили в Уфе
В Уфе кошка застряла в вентиляционном канале и стала героиней мемов.
4 июня, 07:40

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