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Updated Сегодня, 15:13

В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома

В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома

29 июля 2024, 15:11
Фото: УГЗ Уфы
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома, сообщает УГЗ Уфы.
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Дети

Инцидент произошел по адресу: ул. Правды, 31/1. Согласно предварительным данным, мальчик находился дома не один и выпал, когда облокотился на москитную сетку. Бригада скорой помощи быстро доставила его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На данный момент состояние ребенка остается под контролем врачей.

— Родителям следует помнить, что даже кратковременное оставление ребенка одного в комнате с открытым окном может привести к трагическим последствиям, — напоминают в ведомстве.

Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать блокираторы на окна и не приучать малышей играть на подоконниках.

К сожалению, это не первый случай падения ребенка из окна в Уфе за последнее время. Недавно, девочка упала из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми. С травмами малышку срочно доставили в больницу.

#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Медицина#Дети#Профилактика#Башкортостан#Ребенок#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Падение#Инциденты#Окно#Благополучие
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