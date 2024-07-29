В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома

К сожалению, это не первый случай падения ребенка из окна в Уфе за последнее время. Недавно, девочка упала из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми. С травмами малышку срочно доставили в больницу.