В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Инцидент произошел по адресу: ул. Правды, 31/1. Согласно предварительным данным, мальчик находился дома не один и выпал, когда облокотился на москитную сетку. Бригада скорой помощи быстро доставила его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На данный момент состояние ребенка остается под контролем врачей.
— Родителям следует помнить, что даже кратковременное оставление ребенка одного в комнате с открытым окном может привести к трагическим последствиям, — напоминают в ведомстве.
Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать блокираторы на окна и не приучать малышей играть на подоконниках.
К сожалению, это не первый случай падения ребенка из окна в Уфе за последнее время. Недавно, девочка упала из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми. С травмами малышку срочно доставили в больницу.