mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Как сделать окна идеально чистыми без специальных средств: секретный рецепт

Как помыть окна без разводов и специальных средств?

20 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать окна идеально чистыми без специальных средств: секретный рецепт
Вы когда-нибудь задумывались, как быстро помыть окна, чтобы они выглядели блестящими и без единой полосы? Секрет не только в том, чем помыть окна в домашних условиях, но и в правильной технике. Узнайте, как помыть окна без разводов в квартире с помощью уникального рецепта домашнего средства.

Чистые окна не только придают вашему дому аккуратный вид, но и позволяют больше солнечного света проникать внутрь, создавая уютную и светлую обстановку. В то же время, грязные стекла могут негативно сказаться на общем впечатлении от дома, даже если весь остальной интерьер идеально ухожен. Но что делать, если вдруг не оказалось специализированных средств для мытья стекол, и идти в магазин не хочется?

Решение простое: можно самостоятельно приготовить эффективное чистящее средство из доступных ингредиентов. Советы по этому поводу дает эксперт по домашнему хозяйству Марина Жукова.

Волшебное средство для мытья окон

Для приготовления этого чудо-средства вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Вода — 2 литра
  • Картофельный крахмал — 2 столовые ложки
  • Синька — половина чайной ложки
  • Нашатырный спирт — 2 столовые ложки
  • 9-процентный уксус — 3 столовые ложки
 — Начните с того, что налейте теплую воду в ведро и добавьте крахмал. Тщательно перемешайте смесь, чтобы избежать образования комков. Затем введите синьку и снова хорошо перемешайте. Последовательно добавьте нашатырный спирт и уксус. Ваше чудодейственное средство для мытья окон готово к использованию, — объясняет блогер и домохозяйка Марина Жукова.
Для мытья окон используйте салфетку из микрофибры.Для мытья окон используйте салфетку из микрофибры.
Для мытья окон используйте салфетку из микрофибры.
Фото: 1MI

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка раствора: возьмите ведро и налейте туда 2 литра теплой воды. Добавьте 2 столовые ложки картофельного крахмала и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  2. Добавление синьки: в полученную смесь добавьте половину чайной ложки синьки и снова перемешайте.
  3. Нашатырный спирт и уксус: затем поочередно вливайте 2 столовые ложки нашатырного спирта и 3 столовые ложки 9-процентного уксуса. Перемешайте раствор до однородного состояния — и ваше средство готово.

Процесс мытья окон

Для мытья окон используйте салфетку из микрофибры. Это поможет избежать разводов и обеспечить равномерное нанесение средства. Начинайте мыть окна вертикальными движениями, а затем переходите к горизонтальным, чтобы добиться идеальной чистоты.

— Для эффективной чистки окон рекомендуется использовать салфетку из микрофибры. Начните с вертикальных движений, затем перейдите к горизонтальным, чтобы избежать появления разводов. Для удобства доступа к труднодоступным участкам можно воспользоваться щеткой с длинной ручкой, — советует блогер.

Достижение идеального результата

Не бойтесь наносить средство обильно. Оно легко смывается и не оставляет разводов. После обработки окна станут идеально чистыми, словно хрустальные. Более того, благодаря специальным ингредиентам, таким как синька и нашатырный спирт, пыль на стеклах будет оседать значительно меньше.

Читайте также:
Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендацииКак избавиться от мух в доме раз и навсегда: научный подход и проверенные советыВолшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках
#Ольга Харина#Дом#Сад#Окно#Дом и сад#Культура чистоты
Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Когда кончится СВО — заявление Лаврова
Сегодня, 13:00
Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию
Сегодня, 12:46
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
Сегодня, 12:10
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
Сегодня, 12:50
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
Сегодня, 11:15