Осенняя уборка: как сделать окна безупречно чистыми

Во-первых, потому что температура воздуха более комфортна для работы на улице. Во-вторых, в холодное время года мыть окна будет практически невозможно из-за морозов. Лучше заняться этим делом сейчас, чтобы радоваться чистоте до самой весны. К тому же, пасмурные осенние дни идеально подходят для мытья окон, так как на стеклах не остаются разводы, которые часто появляются в солнечную погоду.