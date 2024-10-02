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Posted 2 октября, 09:30

Published 2 октября, 09:30

Modified 2 октября, 12:42

Updated 2 октября, 12:42

Осенняя уборка

Осенняя уборка: как сделать окна безупречно чистыми

2 октября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Осенняя уборка
Осень — время не только для уютных вечеров с горячим чаем, но и для подготовки дома к зиме. Одной из важных задач осенней уборки является мытье окон. Ведь смотреть на зимний пейзаж через грязные стекла — удовольствие сомнительное.

Как же сделать окна идеально чистыми, не оставляя разводов? В этом материале собрали лучшие советы и рекомендации.

Почему осень — идеальное время для мытья окон?

Во-первых, потому что температура воздуха более комфортна для работы на улице. Во-вторых, в холодное время года мыть окна будет практически невозможно из-за морозов. Лучше заняться этим делом сейчас, чтобы радоваться чистоте до самой весны. К тому же, пасмурные осенние дни идеально подходят для мытья окон, так как на стеклах не остаются разводы, которые часто появляются в солнечную погоду.

— Осеннее мытье окон важнее, чем весеннее, потому что зимой чистить их будет значительно сложнее. — Том Скалиси, эксперт с 20-летним опытом в области строительства и уборки.

Как часто нужно мыть окна?

Частота этой процедуры зависит от множества факторов: от места проживания до ваших личных предпочтений. Живете у дороги или трассы? Тогда окна требуют более частого ухода. Если вы не терпите ни малейших разводов и капель, возможно, вам придется мыть их каждую неделю. Для большинства же людей оптимально мыть окна два раза в год — весной и осенью.

Как часто нужно мыть окна?Как часто нужно мыть окна?
Как часто нужно мыть окна?. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к мытью окон

Перед началом уборки снимите с подоконников все украшения и предметы декора. Защитите полы и мебель пленкой или старыми простынями, чтобы не испачкать их грязными каплями.

Уборка пыли

Начните с удаления пыли. Протрите рамы и подоконники сухой микрофибровой салфеткой, двигаясь снизу вверх. Обратите особое внимание на углы, где обычно скапливается больше всего пыли и грязи. Для более эффективной очистки узких мест можно воспользоваться насадкой для пылесоса или старой зубной щеткой.

Очистка грязи

Для очистки стекол можно приготовить простой раствор, смешав одну-две капли моющего средства для посуды с тремя литрами теплой воды. Используя хозяйственную губку, аккуратно протрите стекла, обратив внимание на углы и складки. Затем удалите остатки раствора скребком для воды и высушите поверхность чистым бумажным или тканевым полотенцем.

Очистка грязиОчистка грязи
Очистка грязи. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от разводов

Чтобы избежать появления разводов и достичь идеальной чистоты, рекомендуется использовать сухую ткань или газету для протирки стекол. Однако стоит помнить, что не все виды газет подходят для этой цели, так как некоторые типографские краски могут оставить пятна. Перед использованием газеты лучше провести тест на небольшом участке стекла, чтобы убедиться в её безопасности.

Советы от профессионалов

Том Скалиси рекомендует использовать уксусный раствор для мытья окон.

— Смешайте одну часть белого уксуса с 10 частями воды для слабозагрязненных окон или одну часть уксуса с двумя частями воды для стойких пятен, — советует эксперт.

Когда стоит обратиться к профессионалам?

Если у вас много окон, до которых сложно добраться, или вы просто не хотите тратить свое время на эту работу, лучше обратиться к профессиональным клинерам. У них есть все необходимое оборудование и опыт, чтобы справиться с задачей быстро и качественно.

Как помыть окна без разводов и специальных средств?
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