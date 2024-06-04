Пушистого пленника освободили в Уфе

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Уфе кошка пробралась в вентиляционный канал и не смогла самостоятельно выбраться. На помощь ей пришли спасатели.
По информации УГЗ Уфы, домашний питомец находился в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по ул. Ферина. Полученную информацию диспетчеры передали в управляющую компанию. Спустя несколько часов кошку вызволили.
Отметим, что фото, на котором из вентиляционного люка выглядывает мордочка кошки, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Пользователи считают кошку очень красивой, отмечают её «пухлые щеки» и «умные глазки». Некоторые и вовсе сочли, что фото заслуживает стать мемом, а его героиня — новой интернет-знаменитостью.
Ранее в Уфе помощь спасателей потребовалась кошке, выпавшей из окна. После падения напуганный питомец взобрался на внешнюю сторону подоконника одной из квартир и не реагировал на голоса испуганных хозяев.