Пушистого пленника освободили в Уфе

Отметим, что фото, на котором из вентиляционного люка выглядывает мордочка кошки, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Пользователи считают кошку очень красивой, отмечают её «пухлые щеки» и «умные глазки». Некоторые и вовсе сочли, что фото заслуживает стать мемом, а его героиня — новой интернет-знаменитостью.