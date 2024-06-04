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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Пушистого пленника освободили в Уфе

Пушистого пленника освободили в Уфе

4 июня 2024, 07:40
Фото: УГЗ Уфы
В Уфе кошка застряла в вентиляционном канале и стала героиней мемов.

В Уфе кошка пробралась в вентиляционный канал и не смогла самостоятельно выбраться. На помощь ей пришли спасатели.

По информации УГЗ Уфы, домашний питомец находился в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по ул. Ферина. Полученную информацию диспетчеры передали в управляющую компанию. Спустя несколько часов кошку вызволили.

Фото: УГЗ Уфы.

Отметим, что фото, на котором из вентиляционного люка выглядывает мордочка кошки, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Пользователи считают кошку очень красивой, отмечают её «пухлые щеки» и «умные глазки». Некоторые и вовсе сочли, что фото заслуживает стать мемом, а его героиня — новой интернет-знаменитостью.

«Это потому что кто-то слишком много ест», — подписал известной цитатой фото телеграм-канал.«Это потому что кто-то слишком много ест», — подписал известной цитатой фото телеграм-канал.
«Это потому что кто-то слишком много ест», — подписал известной цитатой фото телеграм-канал.
Фото: «Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram

Ранее в Уфе помощь спасателей потребовалась кошке, выпавшей из окна. После падения напуганный питомец взобрался на внешнюю сторону подоконника одной из квартир и не реагировал на голоса испуганных хозяев.

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