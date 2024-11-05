Зачем хозяйки покупают кондиционер литрами: хитрые способы применения

Кондиционер можно добавить в воду при мытье полов. Это делает процесс уборки более эффективным: поверхность остается без разводов, а покрытие начинает блестеть, как после полировки. Особенно это будет полезно для полов, которые теряют блеск со временем. Важно развести средство с водой в пропорции, подходящей для конкретного покрытия, чтобы не повредить его и не оставить пятен.