Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков

Posted 30 сентября, 11:37
Published 30 сентября, 11:37
Modified 1 октября, 04:43
Updated 1 октября, 04:43
В этом материале Анна Залесская, эксперт в области домоводства и блогер, рассказала, как быстро и эффективно утеплить окна, чтобы сохранять тепло и уют в доме всю зиму.
Пластиковые окна считаются более надежными, чем деревянные, но и они подвержены износу. Со временем в рамах появляются щели, через которые проникает холодный воздух. Вот несколько способов, как утеплить пластиковые окна:
— Эта пленка эффективно предотвращает проникновение сквозняков и уменьшает уровень шума, подходя для установки на любые типы окон. Важно отметить, что применение пленки не влияет на естественное освещение в помещении, — пишет эксперт.
Утепление таких окон требует особого внимания, но существует несколько эффективных методов:
Даже если вы уже утеплили окна, есть несколько дополнительных способов уменьшить теплопотери:
Неправильная настройка створок окна может привести к утечкам тепла. Для регулировки используйте цапфы (эксцентрики), расположенные рядом с ручкой на торце створки. Для этого вам потребуется шестигранный ключ или пассатижи.
Поверните цапфы на 90 градусов, обычно в зимнее время они должны быть установлены горизонтально. Чтобы проверить качество регулировки, вставьте лист бумаги между створкой и рамой, закройте окно и попробуйте вытащить лист. Если лист легко выходит, значит прижатие створки к раме недостаточное, а если бумагу зажимает плотно, то регулировка выполнена правильно.
Для обеспечения герметичного закрытия окон важно своевременно устранять неисправности в механизмах. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые проведут осмотр окон, выполнят необходимый ремонт и заменят изношенные или дефектные детали.
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