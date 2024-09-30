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Posted 30 сентября, 11:37

Published 30 сентября, 11:37

Modified 1 октября, 04:43

Updated 1 октября, 04:43

Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков

Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков

30 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков
С приходом холодов все больше людей начинают задумываться о том, как сохранить тепло в доме. Особенно актуален этот вопрос для тех, кто сталкивается с проблемой сквозняков из старых или плохо утепленных окон.

В этом материале Анна Залесская, эксперт в области домоводства и блогер, рассказала, как быстро и эффективно утеплить окна, чтобы сохранять тепло и уют в доме всю зиму.

Утепляем пластиковые окна

Пластиковые окна считаются более надежными, чем деревянные, но и они подвержены износу. Со временем в рамах появляются щели, через которые проникает холодный воздух. Вот несколько способов, как утеплить пластиковые окна:

  • Использование уплотнительной ленты: для устранения щелей можно использовать резиновые или силиконовые уплотнительные ленты. Установка проста и быстра: достаточно аккуратно приклеить их вдоль всего периметра оконной рамы.
  • Проверка и замена уплотнителей: с течением времени уплотнители в пластиковых окнах могут износиться. Регулярно проверяйте их на наличие повреждений и, при необходимости, заменяйте. Замена может быть выполнена самостоятельно. Для покупки подходящего уплотнителя в магазине оконной фурнитуры возьмите с собой фрагмент старого уплотнителя в качестве образца, чтобы точно подобрать аналогичный.
  • Герметизация стыков: для предотвращения теплопотерь в пластиковых окнах рекомендуется применять специализированный герметик. Его следует наносить равномерно вдоль всего периметра рамы, закрывая все стыки и швы.
  • Установка термопленок: они способствуют снижению теплопотерь через стекла, обеспечивая дополнительный слой теплоизоляции. Установка пленки производится путем нанесения ее на стекло и последующей фиксации с помощью фена. Благодаря металлическому слою, пленка отражает инфракрасное излучение от отопительных систем, что помогает удерживать тепло внутри помещения.
— Эта пленка эффективно предотвращает проникновение сквозняков и уменьшает уровень шума, подходя для установки на любые типы окон. Важно отметить, что применение пленки не влияет на естественное освещение в помещении, — пишет эксперт.
Утепляем пластиковые окнаУтепляем пластиковые окна
Утепляем пластиковые окна. Фото: 1MI

Как утеплить деревянные окна

Утепление таких окон требует особого внимания, но существует несколько эффективных методов:

  1. Замена уплотнителей: если уплотнители стали изношенными, их следует заменить на новые. Это обеспечит лучшее прилегание створок и снизит теплопотери.
  2. Применение оконной замазки: старая замазка со временем может трескаться и отслаиваться. Удалите старую замазку и нанесите новую слой для улучшения герметичности.
  3. Оклейка рам: использование бумажного скотча или специализированных оконных пленок поможет заполнить зазоры между рамой и стеклом, что повысит теплоизоляцию.
  4. Установка тяжелых штор или портьер: толстые зимние шторы служат дополнительным слоем изоляции и помогают удерживать тепло в помещении.

Дополнительные меры по утеплению окон

Даже если вы уже утеплили окна, есть несколько дополнительных способов уменьшить теплопотери:

Регулировка створок пластиковых окон

Неправильная настройка створок окна может привести к утечкам тепла. Для регулировки используйте цапфы (эксцентрики), расположенные рядом с ручкой на торце створки. Для этого вам потребуется шестигранный ключ или пассатижи.

Утепляем деревянные окнаУтепляем деревянные окна
Утепляем деревянные окна. Фото: 1MI

Поверните цапфы на 90 градусов, обычно в зимнее время они должны быть установлены горизонтально. Чтобы проверить качество регулировки, вставьте лист бумаги между створкой и рамой, закройте окно и попробуйте вытащить лист. Если лист легко выходит, значит прижатие створки к раме недостаточное, а если бумагу зажимает плотно, то регулировка выполнена правильно.

Проверка окон на наличие трещин и повреждений

Для обеспечения герметичного закрытия окон важно своевременно устранять неисправности в механизмах. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые проведут осмотр окон, выполнят необходимый ремонт и заменят изношенные или дефектные детали.

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#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#Окно#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Пластиковые окна
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