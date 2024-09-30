Как быстро и эффективно утеплить окна на зиму: избавляемся от сквозняков

Использование уплотнительной ленты: для устранения щелей можно использовать резиновые или силиконовые уплотнительные ленты. Установка проста и быстра: достаточно аккуратно приклеить их вдоль всего периметра оконной рамы.

Проверка и замена уплотнителей: с течением времени уплотнители в пластиковых окнах могут износиться. Регулярно проверяйте их на наличие повреждений и, при необходимости, заменяйте. Замена может быть выполнена самостоятельно. Для покупки подходящего уплотнителя в магазине оконной фурнитуры возьмите с собой фрагмент старого уплотнителя в качестве образца, чтобы точно подобрать аналогичный.

Герметизация стыков: для предотвращения теплопотерь в пластиковых окнах рекомендуется применять специализированный герметик. Его следует наносить равномерно вдоль всего периметра рамы, закрывая все стыки и швы.