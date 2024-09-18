Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000

На маршруте будут задействованы современные самолеты Airbus A320, которые могут вместить до 174 пассажиров. Цены на рейс на 3 октября составляют около 23 470 рублей в одну сторону. Если вы планируете возвращение в Уфу 10 октября, то билет обойдется вам в 20 777 рублей. Таким образом, общая стоимость поездки туда и обратно составит примерно 44 247 рублей. По данным издания Mkset, средняя стоимость тура в ОАЭ составляет около 186 тысяч рублей.