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Posted 18 сентября, 08:12

Published 18 сентября, 08:12

Modified 18 сентября, 08:29

Updated 18 сентября, 08:29

Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000

Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000

18 сентября 2024, 08:12
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С 3 октября возобновляются рейсы из Уфы в Шарджу, сообщает в среду, 18 сентября, аэропорт Уфы.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылеты запланированы на 01:30 местного времени, а путь до аэропорта Шарджи займет всего 4 часа и 45 минут.

На маршруте будут задействованы современные самолеты Airbus A320, которые могут вместить до 174 пассажиров. Цены на рейс на 3 октября составляют около 23 470 рублей в одну сторону. Если вы планируете возвращение в Уфу 10 октября, то билет обойдется вам в 20 777 рублей. Таким образом, общая стоимость поездки туда и обратно составит примерно 44 247 рублей. По данным издания Mkset, средняя стоимость тура в ОАЭ составляет около 186 тысяч рублей.

Интересно отметить, что также продолжает расти популярность направлений в азиатские страны. Как ранее сообщал АТОР, Пхукет стал одним из самых востребованных направлений с географией вылетов из одиннадцати городов России, включая Уфу. Вылеты на этот курорт начнутся с конца октября 2024 года и продлятся до апреля 2025 года.

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Если сравнивать ОАЭ с Таиландом, где стоимость тура на двоих может достигать около 216 тысяч рублей (включая перелет из Уфы на Пхукет и проживание с трехразовым питанием), то поездка в ОАЭ выглядит более доступной. Билеты туда-обратно на Пхукет стоят около 60 тысяч рублей на человека по данным популярных сервисов бронирования.

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