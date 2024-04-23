Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай

Радий Хабиров возглавил делегацию функционеров и бизнесменов. Участвуя в форуме, глава региона выступил на открытии мероприятия. По его словам, ОАЭ — главный партнёр России в «арабском мире». Участникам форума господин Хабиров пожелал «интересных и полезных контактов».