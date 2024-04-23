Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Глава Башкирии Радий Хабиров отправился в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Пресс-служба чиновника пояснила, что цель поездки — участие в Международном бизнес-форуме «Мир возможностей».
Радий Хабиров возглавил делегацию функционеров и бизнесменов. Участвуя в форуме, глава региона выступил на открытии мероприятия. По его словам, ОАЭ — главный партнёр России в «арабском мире». Участникам форума господин Хабиров пожелал «интересных и полезных контактов».
После выступления чиновник осмотрел выставочную площадку, где были представлены экспозиции «институтов развития», научно-образовательных центров и финансово-экономических учреждений России и Эмиратов.
В пресс-службе главы республики напомнили, что на долю ОАЭ приходится 3,7% внешнеторгового оборота Башкирии.