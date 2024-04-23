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Глава Башкирии Радий Хабиров с целой делегацией уехал в Дубай

Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай

23 апреля 2024, 09:43

Глава Башкирии Радий Хабиров с целой делегацией уехал в Дубай

В пресс-службе главы региона поездку на Ближний Восток объяснили участием в экономическом форуме.

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Пресс-служба чиновника пояснила, что цель поездки — участие в Международном бизнес-форуме «Мир возможностей».

Радий Хабиров возглавил делегацию функционеров и бизнесменов. Участвуя в форуме, глава региона выступил на открытии мероприятия. По его словам, ОАЭ — главный партнёр России в «арабском мире». Участникам форума господин Хабиров пожелал «интересных и полезных контактов».

После выступления чиновник осмотрел выставочную площадку, где были представлены экспозиции «институтов развития», научно-образовательных центров и финансово-экономических учреждений России и Эмиратов.

В пресс-службе главы республики напомнили, что на долю ОАЭ приходится 3,7% внешнеторгового оборота Башкирии.

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#Идэль Гумеров#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров Радий Фаритович#ОАЭ#Дубаи#Делегация
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